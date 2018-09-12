伊森霍克頹廢歌手大叔 雄影「國際視窗」片單文青必刷

2018年09月12日 17:22 中時 潘鈺楨

高雄電影節公布新銳名導「國際視窗」單元，推薦坎城影展金攝影機獎提名《愛情賭徒》，《性愛成癮的女人》史黛西馬汀和《大獄言家》塔哈拉辛片中飾演糾纏不斷的亡命愛侶，見識了佈滿金錢、慾望的巴黎地下世界。塔哈拉辛在片中飾演嗜賭成癮的老手，渾身散放熟男魅力，讓史黛西馬汀陷入刺激無比的人性賭局，成就一場金錢與愛情的危險遊戲。瑪莉蒙格黑色浪漫的詩意愛情，在手持鏡頭急速移動的壓迫感、以及童話般慢速優雅呈現的交錯運用下，懾人心魂的耽美出色。

「國際視窗」單元還包括日舞影展前線，由《愛在黎明破曉時》男神伊森霍克詮釋演出過氣卻不羈的中年歌手大叔，《茱麗葉戀習曲》他表現頹廢老男孩的幽默自適，但卻隱瞞再婚生子的多情謊言，改編《失戀排行榜》作家尼克宏比同名浪漫搖滾喜劇，伊森霍克、蘿絲拜恩、克里斯奧多德「長不大」的三角關係幽默訴說人生煩惱；同樣在日舞影展大受矚目，首作即拿下首部劇情長片評審團特別獎《終極正義》，挑戰爭議黑白種族議題，火線交錯三線故事注目白人警察誤殺非裔男子的「蝴蝶效應」，故事後座力絲毫不亞於凱薩琳畢格羅《底特律》。

「國際視窗」單元更有金獎大導站台，《暴雨將至》奧斯卡名導米柯曼切維斯基睽違17年回歸影壇之作《比基尼月亮》，用偽紀錄片打破真實與虛構的界線，《金錢戰爭》康多拉拉沙德在片中無家可歸、自稱是伊拉克戰爭的退伍女兵，被記錄的她逐漸取得主導權，她甜美既暴力、平靜卻爆炸性的反差演出，讓本片坐立難安中流瀉迷人的風采；坎城名導《愛馬士》班尼迪克艾靈森獻上現代版環保「貞德」的《進擊的大媽》，荒誕喜劇閃現濃濃人性光輝，猶如阿基郭利斯馬基的冷調幽默，一舉拿下本屆坎城影展影評人週SACD獎，冰島知名演員荷多娜飾演樂觀環保鬥士，她用弓箭射向高壓電塔搞破壞，雞蛋丟向石頭的進擊之路，她和破壞生態的豪門企業即刻宣戰。

文青必刷片單更選映兩位新銳導演挑戰社會主流價值之作，在影展首映後獲得壓倒性的讚譽的《熱帶末日憂鬱》以及《嘻哈心節奏》，巴西新導瑪麗娜馬里安《熱帶末日憂鬱》，宛如克雷伯曼東沙費侯的《水瓶女人心》，以都更議題折射巴西社會現況，都會怪病的懸疑氛圍亦若陶德海恩斯《安然無恙》，成為隱喻人性與體制的都會寓言；掄得菲律賓獨立影展最佳影片、觀眾票選獎等七項大獎的《嘻哈心節奏》，是導演艾爾貝托瑞蒙瑞拉斯逼視馬尼拉貧民窟的底層真實，菲國嘻哈明星阿布拉化身貧窮少年，以「嘻哈」做為武器，更和異議老詩人命運交織，剖開菲律賓社會血淋淋的現實，批判當今政權生猛無畏。

高雄電影節今年推出「早鳥優惠票」，將於9/30(日)中午12:30於「愛PASS售票網」(www.ipasskhcc.tw)全面販售，只要於影展開幕前預購，即享有單張150元的優惠票價。高雄電影節套票首賣會暨選片指南也將於9/29(六)13:00於高雄市電影館登場，8張999元的「影迷套票」，折合一張約125元的超低優惠，僅限套票首賣會購買，套票首賣會現場購置「影迷套票」者，更贈送由舊振南提供喜臨門緞帶禮盒一盒，限量200份；首賣會現場另外更特別販售6張800元的「VR套票」，折合一張約133元的超低優惠，同樣僅限套票首賣會購買，套票首賣會現場購置「VR套票」者，更贈送由Friday影音提供7日免費收看序號卡一張，限量100份，更多活動詳情請上官網查詢。

高雄電影節將於10/19(五)至11/４(日)於高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館、駁二VR體感劇院登場。相關資訊請鎖定高雄電影節官網www.kff.tw或臉書粉絲團【高雄電影節】和LINE影迷群組【雄影LINE著走】

《愛情賭徒》塔哈拉辛亡命賭徒.涉入真實賭場磨練賭技史黛西馬汀陷入金錢與愛情的危險遊戲

曾以《馬賽之夜》提名法國凱薩獎最佳短片的瑪莉蒙格(Marie Monge)，今年首部長片處女作《愛情賭徒》(Treat Me like Fire)，獲選坎城影展導演雙週單元，同時榮獲鼓勵新導演首作的金攝影機獎提名。《愛情賭徒》圍繞紙醉金迷的巴黎地下世界，末日鴛鴦闖入賭博與罪惡交織的地下天堂，成就一場金錢與愛情的危險遊戲。《性愛成癮的女人》史黛西馬汀和《大獄言家》塔哈拉辛片中飾演糾纏不斷的亡命愛侶，塔哈拉辛在片中飾演嗜賭成癮的老手，他在史黛西馬汀工作的酒吧相遇，一場意外將他們帶向無法回頭的金錢世界。

塔哈拉辛在片中散發無賴的雅痞魅力，渾身散放熟男魅力，讓史黛西馬汀陷入刺激無比的人性賭局，而他和史黛西馬汀毀滅卻高速轉動的愛情關係，帶來截然不同以往的演繹，他更為演出亡命賭徒，涉入真實賭場磨練賭技，揣摩賭徒真實「以小博大」的投機心理。史黛西馬汀更從墜入愛情的平凡無奇酒吧服務生，到賭博上癮的快感心理，最終更看清愛情與生活真正本質的入木演技，展現倆人軋戲所迸發的強大能量。

《茱麗葉戀習曲》伊森霍克頹廢中年歌手大叔 後青春期.愛情三角

以《失戀排行榜》、《非關男孩》走紅的作家尼克宏比，以其獨特的「抑鬱喜劇」風格風靡全球，他最新同名小說改編《茱麗葉戀習曲》(Juliet, Naked)躍上大銀幕，「後青春期」的愛情練習，《愛在黎明破曉時》伊森霍克飾演過氣卻不羈的搖滾樂手，和《伴娘我最大》蘿絲拜恩意外再譜第二春戀曲，蘿絲拜恩男友克里斯奧多德不僅被蒙在鼓裡，他更是崇拜伊森霍克的狂熱粉絲。《我的白痴老哥》導演傑西派瑞茲小清新不做作，襯滿流行樂的溫馨輕鬆、譜出一曲「和自己和解」的浪漫出口。

演技派男神伊森霍克在本片放下帥氣身段，詮釋演出曾經風光一時的中年歌手大叔，表現頹廢老男孩的幽默自適，有時濫情、有時又溫柔無比，他使出「發電廠」浪子形象溫柔款待蘿絲拜恩，但卻隱瞞再婚生子的多情謊言。片中克里斯奧多德飾演伊森霍克瘋狂歌迷，卻在兩人意外會面時，還要伊森霍克拿護照親證明是巨星本人，荒誕幽默引人發噱。

《終極正義》挑戰爭議黑白種族議題 媲美凱薩琳畢格羅《底特律》

曾入選坎城影展電影基金會的美國新銳雷納爾多馬庫斯格林(Reinaldo Marcus Green)，首部長片《終極正義》（Monsters and Men)於今年日舞影展首映即以「後勁十足！深刻闡述種族槍擊後的蝴蝶效應」坐收滿分評價，導演馬庫斯格林啟發自真實社會事件，聚焦黑白種族議題，他採用旁觀者角度，透視三位因直接或間接目擊「白人警察誤殺非裔男子」事件所震盪而起的軒然大波，寫實描述種族對立而起的鬥爭，與慘痛衝突過後的反思與道德難題。

丹佐華盛頓的之子約翰大衛華盛頓更在《終極正義》飾演關鍵角色，目擊同儕執法過當的他，卻夾在申張正義與職務本份之間，一幕他與家人辯白「若我拒捕，你是否也會馬上拿槍掃射我？」道盡警察的道德難題。本片不若凱薩琳畢格羅《底特律》劇力萬鈞直搗腎上腺素暴衝的階級對立現場，而是不帶情緒的拆解當代社會潛藏的種族歧視與憤怒，片末眾人意識覺醒，走上街頭，再現社會運動無比動人的力量。

《比基尼月亮》諷全民狗仔當代文化.《暴雨將至》大導睽違17年重磅回歸

被譽為電影史上最偉大的導演處女作《暴雨將至》，金獎導演米柯曼切維斯基回歸影壇之作《比基尼月亮》(Bikini Moon)。曼徹夫斯基屢屢在結構上開創新意，《暴雨將至》運用前衛自創的環形敘事結構，闡述仇恨循環的母題；《比基尼月亮》則採偽紀錄片手法，透過觀看與被觀看的視角，用「電影中的電影」打破真實與虛構的界線。電影描述一對紀錄片導演情侶，尋找題材時，撞見深具故事性的比琪妮穆恩，拍攝過程中，罹患精神病的比琪妮穆恩，逐漸取得紀錄片的主導權，讓紀錄片計畫瀕臨崩潰。

《金錢戰爭》康多拉拉沙德在片中飾演爭議角色比琪妮穆恩，片中她大而靈動的雙眼攫獲紀錄片導演青睞，而她離奇經歷，無家可歸、自稱是伊拉克戰爭的退伍女兵，同時爭取女兒的監護權，也添增她傳奇氣息，《比基尼月亮》片中充斥著不可預測的氛圍，講述一則破碎的現代童話、同時也諷刺「全民狗仔」的當代文化。

《進擊的大媽》環保大媽用弓箭射向高壓電塔搞破壞 《愛馬士》名導新作

冰島頗具盛名的舞台劇導演班尼迪克艾靈森(Benedikt Erlingsson)，首作《愛馬士》精準呈現北國瘋狂又節制的冷調幽默，2014年更代表冰島出征角逐奧斯卡最佳外語片代表，時隔四年他再以被譽為現代版環保「貞德」的《進擊的大媽》(Woman at War)進軍坎城。冰島知名演員荷多娜，在《進擊的大媽》飾演樂觀環保鬥士，她和破壞生態的豪門企業宣戰，要成為拯救冰島家鄉的女人，但突如其來的養女更吹皺一池春水，她要成為環保「貞德」還是「母親」？

導演艾靈森以嬉鬧諷刺的影像寓言帶出環保議題，取鏡冰島荒原的壯麗景色，從影像暗喻土地與人、自然共融的重要性。權威媒體衛報滿分評價本片「自信且十足風格化之作」。滿場不綴的冰島音樂、借喻環保鬥士荷多娜潛藏在面無表情下的多變情感：抗爭現場的音樂三人組、想像中的一票烏克蘭吟唱女聲，奏出人性荒誕狂歡的悲喜樂句。

《熱帶末日憂鬱》警世寓言 宛如《水瓶女人心》都更議題折射巴西社會.都會怪病若《安然無恙》

巴西新導瑪麗娜馬里安( Marina Meliande)打造警世寓言《熱帶末日憂鬱》(Sultry)，一則影射當代巴西社會的城市寓言。她以家鄉為創作環境，描述里約奧運來臨前夕，以不法手段驅逐居民的無良政府，讓壓抑而神經質的律師安娜挺身而出，捍衛居住正義，但她卻因不明原因出現卻染上無法治癒的皮膚怪病。

《熱帶末日憂鬱》片中瀰漫奇特的懸疑與被異化的城市氛圍，導演馬里安不以繁華城市為視角，反關注為奧運動土後宛如廢墟或末世的城市景觀，她創造出角色被環境壓迫的緊張感，而律師安娜發病時的驚恐演技，讓寫實劇情蒙上強烈恐懼。導演馬里安以澄澈透亮的攝影鏡頭，捕捉巴西政府為追求進步口號而犧牲的歷史記憶，而大太陽底下的深層恐懼，豔陽下漸腐敗的水果指涉貪腐的政府，讓電影寓意走出銀幕，向我們提問：地球何時向我們反撲？

引起菲律賓社會熱切關注的《嘻哈心節奏》(Respeto)，是青年導演艾爾貝托瑞蒙瑞拉斯(Alberto Monteras II)的首部電影長片，艾爾貝托瑞蒙瑞拉斯逼視馬尼拉貧民窟的底層真實，綑綁在非法國度裡的地下天堂，是少年以「嘻哈」寄寓願望的理想國，電影描述少年阿布拉夢想成為嘻哈巨星，但他卻陷於犯罪與貧窮，直到他遇見被過去夢靨所纏的書店異議老詩人，亦師亦友的關係，生活瞬時往正向改變。電影中熱度破表的嘻哈擂台，地下黑話左批犯罪社會右踢幫派叫囂，一場場劇力萬鈞的唇槍舌戰，令人大呼過癮。難以逃脫的犯罪輪迴、快節奏而能量高漲嘻哈擂台，艾爾貝托瑞蒙瑞拉斯奏出一道道對青春與菲律賓現實社會的深沉痛擊。

迪朵帕斯在電影扮演擁有謎樣過去的書店老詩人，他宛如少年阿布拉「再生父親」，戳破阿布拉「偷盜行為無法獲得尊重」的直接了當，讓兩人瀕臨決裂的友誼，在歷經風波摧殘後更顯堅強，「春風化雨」的可貴，在片中成為轉化少年的關鍵。艾爾貝托瑞蒙瑞拉斯表示，本來我只想要拍一部關於菲律賓嘻哈文化的電影，但是因為我們國家正在發生的事，我覺得需要說點什麼，請讓我們借鑒勿犯同樣錯誤，這部電影是獻給當代社會的誠心之作。

(中時 )