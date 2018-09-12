吳怡霈混湯體驗 歐吉桑全裸好害羞

大久保麻梨子（左起）、多田空仁彦、吳怡霈與特蕾沙出席《週遊JAPAN》開播記者會。（圖片提供：華視）

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大久保麻梨子（左起）、吳怡霈與特蕾沙主持旅遊節目。（圖片提供：華視）

吳怡霈、大久保麻梨子、翁郁容、特蕾沙一起主持華視全新旅遊節目《週遊JAPAN》，今（12日）舉辦開播記者會，吳怡霈為了節目飛到日本出外景，她表示，這次的行程之前都沒去過，其中最令她印象深刻的是飛騨高山的美景，在她搭乘纜車到達時，被眼前的美景美到落淚，在飛騨山脈泡湯時，還第一次體驗男女混湯，見到日本歐吉桑「全裸」出現在眼前，讓她嚇傻、十分害羞，但泡湯時美景當前，是她一生無法忘懷。而拍攝結束後，她還要求工作人員讓她自己泡湯，獨自欣賞美景泡湯。

大久保麻梨身為日本人，這回到神戶兵庫縣，造訪她高中生活的地方，當她重遊舊地，但製作單位帶她走的景點卻是連日本人都不知的秘境讓她非常驚艷，她更為了節目拖延了「做人計畫」，旅程中讓她最感動的，是在零下的水溫與海豚同游，可愛的海豚緊緊抱著她，感受著海豚的體溫，讓她忘卻在零度皮皮挫的感覺，反而感到十分幸福，而於六甲山滑雪時則想起，這是她跟初戀男友約會的地點，害羞的說與台灣的淵源就是從高中男友開始，當她來台灣發展時才知道原來初戀男友是台日混血，讓在旁的吳怡霈笑說：「妳是不是跟初戀男友很不熟啊」。

(中時 )

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