少女遭百名男子性虐 她泣訴與性犯罪集團成員交往不堪經歷

2018年09月12日 17:33 中時電子報 湯萱樂

英國羅瑟勒姆（Rotherham）發生一起令人髮指的邪惡罪行，8名男子被控在1998至2005年間性侵及性虐待5名少女。一名少女戀上犯罪集團其中一人，導致她13歲懷孕生子，16歲開始被逼迫與100名亞洲男子發生關係，遭受性虐待5年。另有期他少女被逼服用毒品，禁錮森林被多名男子輪姦致懷孕，留下嚴重心理創傷。8名男子面臨共28項性虐待指控。

據報導，英國一名少女於1998至2001年期間受到性犯罪集團的荒謬對待，當時只有13歲少女喜歡上快遞司機Ali Akhtar，交往期間對方每天清早下班後都來找她。少女在14歲時懷孕並於隔年誕下一名男孩。她指出，懷孕期間，Ali Akhtar仍繼續與她進行性行為。少女16歲開始，她被逼與100名亞洲男子發生性關係。她說：他們只來一次，之後並無見面，難以記住他們每一個人。受害人的妹妹也稱被曾Ali Akhtar下毒手，二人表示，受虐後感覺被奪走了童年。

另有一名14歲少女被載往雪伍德森林（Sherwood Forest）輪流性侵。犯案者為確保她聽話，事前逼她吸食毒品，令她情緒高漲；並威脅她若不聽話，將把她遺棄森林。少女被禁錮在森林，遭多名男子性侵，而導致懷孕。少女父母逼她終止懷孕，輪姦一事最終令該名女子帶來巨大心理創傷。後來，她被一群亞洲男子交到另一群男子手中，長期受虐。

1998至2005年間，遭受性虐待的少女於青少年時，已被鎖定為目標人物，在這些男子手上遭受侮辱性及暴力對待。檢察官指出受害者均欠成熟，不知道自己被誘騙及被剝削，並相信性是換取友誼的代價，所以很易成為罪犯目標。

據《topick》報導，在1998年至2003年的五年間，這8名男子共面臨28項對5名女孩的性虐待罪。Ali Akhtar面臨4項非禮罪，其他罪行包括：供應受監管毒品、性侵、強迫女孩與他人進行非法性交、協助及教唆他人性侵。Tanweer Ali面臨2項非禮罪、2項性侵、1項非法禁錮。

其餘6名包括：Salah El-Hakam、Nabeel Kurshid、Iqlak Yousaf、Ajmal Rafiq、Asif Ali及一名不能公開名字的被告。

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(中時電子報)