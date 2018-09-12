認了音樂會聲音出狀況 Selina發文：就是車禍現場！

2018年09月12日 17:29 中時電子報 蔡曉婷

Selina發文。（圖／取自任家萱 Selina臉書）

華研回應Selina聲音出狀況傳聞。（圖／取自S.H.E 臉書）

女子天團S.H.E昨(11日)舉行出道17周年紀念音樂會，活動結束後有網友在PTT版上討論Selina當晚的聲音是否出狀況，甚至被迫對嘴？稍早Selina發文承認：「你們聽到的的確不是我現場最真實的聲音」，承認錄音期間聲音出狀況，前一晚總彩排後她聽了錄音檔，難過說：「不誇張，就是車禍現場！」

針對對嘴傳聞，Selina稍早打破沉默親自向粉絲致歉，她透露在錄製〈十七〉期間聲音出狀況，她為此去看了醫生、找了唱歌老師，聲帶沒問題，卻發現問題無法在短期內解決，「於是我加緊練習，但是聲音時好時壞的不穩定，讓我非常緊張。」擔心因此影響到音樂會。

Selina說，前天總彩排後她要了現場錄製的音檔來聽，直說「就是車禍現場」，「我不能接受這樣的事情發生在S.H.E身上，於是我跟製作部再次討論，拉掉我現場聲音的必要性」，昨晚演出時Selina覺得很愧疚，無法給粉絲最真實的聲音，Hebe、Ella也都知道，不斷用眼神和歌聲救援她。

最後，Selina說，她相當重視也期待這場音樂會，希望可以帶給粉絲久違的感動、淚水，抱歉讓大家失望了，「我會盡全力面對我的問題，期盼能找回唱歌的快樂，並快樂地唱歌給你們聽。」

對此，華研稍早回應：「近期Selina的聲音出了一些狀況，隨著音樂會時間步步逼近，為了不辜負眾多歌迷的期盼，最後決定音樂會如期舉行」，「在演出時由專業的混音師與製作部老師，將現場音軌及備用音軌視現場狀況做適當調整，再傳送到直播平台，希望能呈現出更好的演出效果。如果昨晚沒能達到大家的期待，我們感到非常抱歉」，最後強調：「最後雖然未盡完美，還望歌迷朋友們至少能感受到我們的心意。謝謝大家的關心，希望大家繼續用愛與鼓勵陪伴S.H.E。」

Selina臉書發文：

對於昨晚慶生音樂會我想跟大家說一聲抱歉，

你們聽到的的確不是我現場最真實的聲音。

因為之前錄音期發現聲音出了狀況，

這是我從沒遇過的，

我很慌張，去看了醫生，

發現聲帶沒問題，這下我更慌了，

那我到底是什麼問題？

我找了唱歌老師，

希望能找到解決的方法，

發現問題不是一時半刻就能改變的，

但是9/11生日會不能因此而取消啊！

這對我們而言是多麼重要的日子！！

於是我加緊練習，

但是聲音時好時壞的不穩定，

讓我非常緊張。

公司製作部很努力幫我想解決的辦法，

希望我能在舞台上安心放心地表演，

我的姊妹更是在彩排時給我鼓勵，

要我放心她們都會幫我，

當我需要時就握住她們的手。

前天總彩後，

我特別要了錄製的音檔來聽，

不誇張，

就是車禍現場！

我不能接受這樣的事情發生在S.H.E身上，

於是我跟製作部再次討論，

拉掉我現場聲音的必要性。

昨晚我在演出時，

一直覺得很愧疚，

我很抱歉沒辦法給大家最真實的自己，

我努力唱，

但是在我耳機裡出現的聲音，

都不是我想要的音，

我的姊妹是全程聽得最清楚的，

她們用眼神不斷給我打氣，

甚至用歌聲來幫我救援。

原本希望十七週年慶生音樂會，

能帶給大家歡樂感動與淚水的，

實在抱歉因為我的聲音，

讓很多人失望了。

我會盡全力面對我的問題，

期盼能找回唱歌的快樂，

並快樂地唱歌給你們聽。

(中時電子報)