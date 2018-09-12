沈君山過世 昔「政壇四公子」殞落一將星

2018年09月12日 20:20 中時電子報 丁世傑

前副總統連戰。（圖／本報系資料照片）

前監察院院長陳履安。（圖／本報系資料照片）

前監察院院長、國民大會議長錢復。（圖／本報系資料照片）

前清華大學校長沈君山於今（12）日病逝於新竹馬偕醫院，享壽87歲，昔日「政壇四公子」連戰、錢復、陳履安、沈君山，不幸殞落一將星。

民國60年後，政壇上傳出未來最有希望的閃亮新星「四公子」，分別為：連戰、錢復、陳履安、沈君山。據傳是黨外人士康寧祥藉「戰國四公子」所取名，比喻此四人是當時年輕一輩中最有希望在政壇上角頭崢嶸的學者。

連戰為芝加哥大學政治學博士，曾擔任副總統，祖籍台灣台南，出生於陝西西安，祖父為台南文人連橫，父親為連震東。祖父連橫最為人所熟知的就是其大作《台灣通史》，其中一篇序言《台灣通史序》被選為高中國文教材，「篳路藍縷以啟山林」，每一個高中生必須熟背。

連戰在蔣經國時期，被譽為「福將」，凡是擔任行政職位所負責的工作，皆平安無事。但後來在行政院長任內，不幸發生劉邦友等命案。

錢復27歲即取得耶魯大學博士，父親為台灣大學校長錢思亮。錢復曾經擔任駐美代表、外交部長以及監察院院長，說一口漂亮的英語，在外交領域工作長達30餘年。2位兄長錢純及錢煦，也都是財政及醫學界知名人士。

陳履安，紐約大學數學博士，父親為前副總統陳誠。陳履安精修佛法，據聞在曾經在修練中腦中浮現過去在大陸上千軍萬馬的景象，經師父開示指出，是過去父親陳誠在大陸南征北討所留下的情景。

陳履安在擔任監察院長任內，因不滿時政，憤而辭職與王清峰搭配競選正副總統，以107萬餘票、得票率9.98%高票落選。

沈君山，馬里蘭大學物理博士學位，1994任國立清華大學校長至1997年止。父親為前農復會主委沈宗瀚。沈君山為圍棋業餘六段棋士和橋牌高手，與吳清源、木谷實、林海峰、曹薰鉉及聶衛平有交誼。

1979年，國際奧會執委會在日本名古屋召開，沈君山與紀政為爭取中華民國會籍問題，遠赴名古屋。回台後，沈君山與紀政的感情迅速升溫，但後來昇華為友情，留下一段佳話。

沈君山不幸於今（9月12日）上午10時病逝於新竹馬偕醫院，享壽86歲。

(中時電子報)