被指控「選舉打手」 張天欽：錄音遭片面擷取

2018年09月12日 17:54 中時 陳建瑜

對於周刊報導內容被指稱是「選舉打手」，促轉會前副主委張天欽今發布聲明表示，這是非正式的內部會議。如今錄音爆料內容被片面擷取，遭扭曲為充當選戰打手，他感到不解、遺憾。

張天欽指出，還原遭秘密錄音爆料的談話內容與場景，當天是在聊東歐前共產國家《除垢法》（lustration law），這是將近一百個曾經或正在進行中轉型正義國家的「人事清查制度」。促進轉型正義條例也有相同規範，即第4條第3款規定，這次內部意見交換，是廣泛地綜合討論制度問題。

張天欽還說，《除垢法》，或可謂「人事清查制度」，是國際上處理轉型正義的常用機制，主要是針對現在或未來可能擔任高階行政職位者進行身分清查，關鍵概念是在威權時期擔任過「被質疑的位置」（suspected position）的人，在轉型為民主政體後，一段時間內不可擔任「被保護的位置」（protected position）職位。

張天欽強調，當天討論「人事清查制度」時，確有檢視許多政治受難者，包括鄭南榕等威權時代異議民主人士逮捕工作，當時情治人員受命如何執行業務，卻造成罹難遺憾等種種情事。

張天欽說，討論中，大家都深知碰觸此議題，必遭反撲、汙名，所以，大家覺得應參考國際處理案例文獻。同時，與會人員從不同的角度、輿情時事，綜合分析推動《除垢法》等轉型正義工作，會遭遇的阻力與助力。

張天欽表示，本案引發社會爭議和紛擾，他致感歉意。為了不傷害促轉會，並化解爭議和對立，他已經向主委請辭，並盼轉型正義的討論能回歸制度面，勿繼續因此案模糊焦點。

(中時 )