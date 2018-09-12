山竹影響周五起有雨 東、南部將有大豪雨

2018年09月12日 18:48 中時 李宜秦

強颱「山竹」來勢洶洶，氣象局預計可能周五發布海上警報，影響時間為周五至下周日上半天，雨勢可能會有大雨或豪雨程度，東半部與南部的雨勢最為明顯。明天因颱風靠近造成的沉降效應，全台都會更加悶熱，午後雷雨範圍也會相對較小。

氣象局預報專員程川芳表示，預計周五會發布海上警報，山竹將在下周日遠離台灣。且山竹還有增強空間，未來仍可能持續增強，目前山竹的路徑已較穩定，持續往西部前進，預估會由巴士海峽通過，經過呂宋島北端陸地。

氣象專家吳德榮表示，因太平洋高壓增強，才會將山竹往南擠。程川芳說，太平洋高壓目前已趨穩定，山竹的路徑應該不會再有太大變化。

程川芳說，預計周五起全台開始受山竹影響，直到下周日下半天雨勢才會趨緩，影響區域以迎風面的東半部與南部最大，如基隆北海岸及高屏一帶，其他北部、西部地區則以山區雨勢較為明顯，東半部與南部的雨勢恐有大雨至豪雨等級，民眾務必小心注意。

明天由於颱風靠近、受沈降作用影響，全台會更加高溫悶熱，午後雷雨範圍相比昨天更小，西半部高溫可達35度，北部與高屏地區則因地形關係，高溫可能更高。

另外程川芳提醒，明天東半部、基隆北海岸、恆春半島等地會有長浪發生，後天則是全台沿海地區、澎湖、金門與馬祖都會有長浪，沿海居民務必小心注意。

(中時 )