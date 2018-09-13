全台說走就走 狗聚陣容龐大

黃金獵犬CHERRY的好朋友，經常說走就走，四處遊玩，還會去好朋友的鯛魚燒店探班，不想被發現都很難。（甘嘉雯攝）

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毛小孩相聚，主人也聯絡感情！飼養狗狗的主人相約去玩，經常都是一通電話，大家馬上趕到。（甘嘉雯攝）

聲勢浩大！12年前，高雄球球家、台中坦克、新竹大頭、桃園威士忌家族，因為黃金獵犬CHERRY關係，串起緣分，大家說走就走，經常一通電話就「狗聚」，後續加入內湖寶拉、鶯歌TOFFEE，毛小孩一起出動，可以輕鬆玩樂也能參加活動，CHERRY爸廖政輝說，即使有些毛小孩已經不在，但二代出現，讓大家感情更加緊密。

廖政輝說，大家平日都忙於工作，當年因為CHERRY的關係，讓來自各地的黃金獵犬從認識後開始聚會，通常都是其中一人突然很想念大家，「一通電話，說走就走」。

「你人在台東？」廖政輝說，一次打給大頭媽，她竟然不在新竹，而是在遙遠的東海岸，廖政輝跟威士忌威爸威媽二話不說，立刻開車殺到台東，「開夜車大老遠繞了半個台灣到了東海岸公園，其實也沒有要幹嘛，就是想見到大家」，讓毛小孩一起玩，然後拍照後解散。

另外，也曾經與高雄球球媽約在屏東鵝鑾鼻公園，就是一個晚上的露營，隔天大家就忙自己的行程，「這是我們聯繫感情的方式」，重點是，這些地方都是要能讓毛小孩去的。

廖政輝說，即使像CHERRY、貝貝等毛小孩都已經當小天使了，但新加入的第二代成員，仍舊與大家緊緊相繫，感情反而更好了，一次還相約到華泰名品城聚會，龐大的陣容引起眾人目光，「大家伸手摸摸毛小孩，也趁機教導大家正確的動保觀念」。

(中時 )

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