酋長岩礁遭釣客上鋼釘 消防弟兄高空「搏命」拆除

瑞芳深澳知名景點酋長岩周邊岸礁遭釘上鋼釘及橫渡繩索，警消人員獲報後立即前往拆除。（張穎齊翻攝）

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消防弟兄搏命拆除酋長岩上的鋼釘。（張穎齊翻攝）
瑞芳區長陳奇正呼籲，釣客別再綁橫渡繩。（張穎齊翻攝）

瑞芳深澳知名景點酋長岩週邊岸礁，今（12）日上午被瑞芳區公所巡查時發現又被綁上繩索且打上鋼釘，釣客不顧自身危險橫渡攀爬前往岸礁釣魚，公所立即通報警消單位到場，而消防弟兄則用高空橫度的方式，搏命前往拆除鋼釘，險象環生，但也充分展現執法力。

「請釣客別再拿生命開玩笑！」瑞芳區長陳奇正表示，時序已經進入秋季，強勁東北季風常引起海邊風狗浪，且又有山竹強烈颱風靠近，請釣客前往海邊釣魚一定要穿上救生衣與防滑釘鞋以確保自身安全。

陳奇正說，這次拆除過程十分危險，消防人員綁上繩索，再跳下海游到對岸，再攀爬五公尺高岩壁，利用電鋸切除，稍一不慎就恐摔入海中，令人捏把冷汗。

他指出，去年9月起連續3次發現象鼻岩週邊岩岸遭人違法掛上橫渡繩索，大玩「高空橫渡」險象環生，市府團隊展現高效率立刻剪斷，今年4月份起由於東北季風減弱，釣客蠢蠢欲動，在4月12日公所組成聯合巡查小組發現象鼻岩週邊岸礁有被綁橫渡繩後立即剪斷。

此外，陳奇正發現，酋長岩週邊岸礁分別被釘上鋼釘且繩子又被綁回去了，無疑「挑戰公權力」，市府團隊展現最高效率及公權力，消防人員在1個小時立即剪斷繩索，並用鋸子鋸除鋼釘。

陳奇正說，依照海岸法第31條規定，為保障公共通行及公共水域使用，近岸海域及公有自然沙灘不得為獨占使用，並禁止設置人為設施，民眾在象鼻岩酋長岩外礁岸上釘鋼釘、拉繩索之行為，顯然違反上開法令，依同法第37條規定，違反第31條第1項規定，在近岸海域及公有自然沙灘獨占使用或設置人為設施者，經主管機關制止，並令其恢復原狀，屆期未遵從者處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

(中時 )

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