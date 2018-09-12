「開丼」全新門市落腳新光A8 全新秋季料理限定上市！

2018年09月12日 18:54 中時 徐力剛

「明太子燒肉丼」加入明太子製作料理，牛五花售價220元／碗、豚五花售價200元／碗。（圖片提供／開丼）

造型餐點「法式千層燒肉丼」吸睛度百分百，上方以手裡劍造型酥皮裝飾，牛五花售價250元／碗、豚五花售價230元／碗。（圖片提供／開丼）

「起司瀑布燒肉丼」匯聚3種起司精華，牛五花售價250元／碗、豚五花售價230元／碗。（圖片提供／開丼）

日式連鎖餐廳「開丼」近年快速展店，全新門市落腳新光三越A8今日盛大開幕，全台總店數達到15間，看準信義區上班族商機，開幕前7天祭出優惠，即日至9月19日止，點選「西西里紅醬燒肉丼」，享第二碗半價折扣。

迎接初秋到來，開丼推出4道期間限定料理搶市，其中「西西里紅醬燒肉丼」帶有濃厚義式風情，主廚使用蕃茄、紅蘿蔔、西芹等蔬果熬製義式風味紅醬，搭配精靈菇、鮑魚菇、杏鮑菇拌炒增加口感，適合喜愛清爽口感消費者。「明太子燒肉丼」嚴選福岡名物「明太子」入菜，加入小黃瓜中和鹹度，是道充滿和風口感料理。

特色料理「法式千層燒肉丼」，以西餐中常見的酥皮濃湯為靈感發想，現炊白米飯鋪上大片牛肉，再以手裡劍造型酥皮層層堆疊，最後淋上蘑菇松露醬提味，視覺感強烈。起司愛好者不可錯過「起司瀑布燒肉丼」，燒肉上方加入莫札瑞拉起司、切達起司點綴，上桌前現刨帕瑪森起司瀑布，3重起司交融出全新風味，濃郁奶香繚繞口中不散，愈吃愈上癮。

(中時 )