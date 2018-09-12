長榮送暖　伴「小愉兒」迎接中秋節

張榮發基金會與基隆長榮桂冠酒店邀請了基隆在地的熊米屋烘焙坊25位心智障礙的小愉兒，製作應景的糕餅。（張穎齊翻攝）

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張榮發基金會與基隆長榮桂冠酒店邀請熊米屋烘焙坊的「小愉兒」，製作應景的糕餅一同迎接快樂的中秋節。（張穎齊翻攝）

秋節將至，思念與團聚的人情味愈來愈濃，張榮發基金會與基隆長榮桂冠酒店於12日在19樓咖啡廳，舉辦「長榮送暖糕調示愛」孝親感恩活動，特別邀請了基隆在地的熊米屋烘焙坊25位心智障礙的小愉兒，製作應景的糕餅，並由小愉兒們向親愛的爸媽與老師們搥背、行奉茶禮、還要大聲說「我愛您」。

此次茶會共邀請38位熊米屋成員參加，張榮發基金會執行長鍾德美、基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁、熊米屋執行董事趙又琳等人共同參與，場面溫馨。

趙又琳表示，因著他們單純可愛的笑容，讓基隆增添更多善意與溫暖，這次活動主要是讓小愉兒們與主廚一同學習製作蛋黃酥，也讓小愉兒以奉茶及搥背來表達心中的愛。

現場製作蛋黃酥的小愉兒表示，很開心能跟主廚叔叔學做蛋黃酥，這裡的風景好漂亮，下次希望能再和爸爸媽媽一起來。

孫衍菁說，希望未來能結合更多各界的力量，給身心受限的朋友更多支持與鼓勵。鍾德美則提到，熊米屋是基隆地區真心照顧孩子的單位，我們看見小愉兒們成長改變，很勇敢地在人群中販賣自己親手做的餅乾，也開始會與媽媽頂嘴，更有自己的想法跟自信心。

(中時 )

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