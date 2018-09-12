初秋限定！Gelato pique café 聯名樂軒和牛 打造和牛可麗餅

2018年09月12日 18:55 中時 徐力剛

秋季限定款「栗子牛奶可麗餅」售價160元。（圖片提供／gelato pique café）

「普羅旺斯可麗餅」口感爽無負擔，售價160元。（圖片提供／gelato pique café）

聯名款「蔥鹽北海道和牛可麗餅」精選日本A4等級和牛入饌，售價200元。（圖片提供／gelato pique café）

法式可麗餅名店gelato pique café歡慶來台一週年，攜手樂軒和牛合作，結合法式經典製法與頂級日本和牛入饌，帶給饕客味蕾全新食感。

迎接初秋到來，gelato pique café推出全新口味，包括卡士達可麗餅、栗子牛奶可麗餅、普羅旺斯可麗餅，及萬聖節限定焦糖南瓜可麗餅，多重享受一次滿足。復刻餐點「栗子牛奶可麗餅」具有高人氣，軟嫩餅皮帶有淡淡甜味，雞蛋清香繚繞舌尖，尾韻是栗子香濃滋味，讓人愈吃愈涮嘴。鎮店之寶「普羅旺斯可麗餅」嚴選進口食材製作，加入日本蛋茄、甜羅勒、大黃瓜和培根，再塗抹一層手工番茄紅醬，清爽口感宛如沐浴在南法普羅旺斯和煦陽光下。全新秋季餐點9月14日起，gelato pique café門市限定販售。

聯名新品「蔥鹽北海道和牛可麗餅」以日本A4等級和牛為食材，搭配備長炭燒烤，佐以宜蘭三星蔥製作蔥鹽醬提味，軟嫩牛肉混合微鹹蔥鹽，讓人回味無窮。另款「泡菜伊比利豬肉可麗餅」充滿韓式風情，選用伊比利豬梅花部位入饌，搭配自製香辣泡菜點綴，半融起司中和泡菜辣感。

(中時 )