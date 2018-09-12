《中時晚間快報》副主委張天欽失言請辭 黃煌雄：促轉會不是選戰工具

2018年09月12日 17:59 中時電子報 綜合報導

◎副主委張天欽失言請辭 黃煌雄:促轉會不是選戰工具

周刊今爆料，促轉會副主委張天欽在內部會議討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件角色，並說「這個如果沒操作很可惜」，還指自己是東廠，張天欽稍早已宣布請辭。主委黃煌雄下午親上火線強調，作為獨立機關，絕對不可以、不可能，也從未將轉型正義工作與選舉掛勾，更不會成為選戰工具，甚至針對任何特定個人進行議題操作。

◎習安會:日中關係恢復 安倍下月有望訪中

日本首相安倍晉三12日上午與大陸國家主席習近平在海參崴舉行高峰會談，兩人在會談中強調，兩國關係已恢復到正常軌道，為進一步促進雙邊關係，將協商包括安倍於《日中和平友好條約》生效40周年的10月訪中等今後兩國高層互訪，以及北韓、東海等議題。

◎「解決抗藥性問題」 食藥署解禁2茶樹農藥

食藥署今年五月預告將放寬農藥用於茶樹，經過60天預告期，今天正式公告，即起將開放茶葉殘留農藥賽安勃和賽派芬，其中賽派芬致癌分類為C「可能對人類具致癌風險」，從原本不得殘留，一口起開放到20ppm且全世界僅日本開放使用，雖標準低於日本的60ppm，民眾憂心對人體健康有疑慮。

◎莫文蔚變身苗族姑娘 陸巡演揪3萬人嗨唱

莫文蔚日前在大陸貴陽奧林匹克中心體育場舉辦「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」，一連演唱〈外面的世界〉、〈他不愛我〉、〈盛夏的果實〉等經典歌曲，引發全場三萬名觀眾齊聲合唱，莫文蔚為此站特別化身苗族姑娘，穿上當地傳統服飾華麗登場。

(中時電子報)