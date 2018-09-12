《中時晚間快報》副主委張天欽失言請辭 黃煌雄：促轉會不是選戰工具

◎副主委張天欽失言請辭 黃煌雄:促轉會不是選戰工具

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中時電子報
綜合報導

◎副主委張天欽失言請辭 黃煌雄:促轉會不是選戰工具

周刊今爆料，促轉會副主委張天欽在內部會議討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件角色，並說「這個如果沒操作很可惜」，還指自己是東廠，張天欽稍早已宣布請辭。主委黃煌雄下午親上火線強調，作為獨立機關，絕對不可以、不可能，也從未將轉型正義工作與選舉掛勾，更不會成為選戰工具，甚至針對任何特定個人進行議題操作。

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(中時電子報)

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