新竹縣稅捐局宣導租稅 10／27舉辦兒童劇

蘋果劇團將在「遊藝稅月．親子e起來看戲」活動中，演出兒童劇「勇闖黑森林」。（莊旻靜攝）

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「遊藝稅月．親子e起來看戲」宣導租稅觀念，鼓勵民眾使用雲端發票、行動支付。（莊旻靜攝）

寓教於樂加強租稅觀念！新竹縣政府稅捐稽徵局為了宣導、推廣租稅知識，10月27日將舉辦「遊藝稅月．親子e起來看戲」活動，透過園遊會、兒童劇，宣導使用雲端發票、行動支付等。

新竹縣稅捐稽徵局長彭惠珠表示，稅捐局時常前往學校等單位宣導租稅觀念，而「遊藝稅月．親子e起來看戲」也是年度最大型活動，預計約有1000人左右參與，主要為了宣導購物消費使用儲存雲端發票，稅務防詐騙，以及誠實納稅等。

今年活動邀請蘋果劇團演出「勇闖黑森林」兒童劇，索取門票有分時段，民眾欲「早鳥」索票，只要在9月17至21日，以今年7至10月雲端發票8張，即可兌換門票1張，另外也可在9月25日至10月26日，憑今年9至10月紙本發票15張或雲端發票8張，亦可兌換1張門票。

「遊藝稅月．親子e起來看戲」10月27日中午12點將在新竹縣政府大禮堂登場，活動現場將有園遊會、闖關遊戲，憑紙本發票10張或雲端發票5張即可兌換闖關卡，通過還可玩扭蛋機，彭惠珠表示，扭蛋機有準備可愛禮物。

活動當天下午2點，由蘋果劇團演出兒童劇，彭惠珠說，表演結束後還有抽獎，有價值1萬元的禮券和滑步車等禮物，獎品、獎項豐富，鼓勵民眾參與。

(中時 )

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