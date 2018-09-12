臉書粉絲頁行銷政見 李偉智與新世代接軌

2018年09月12日 18:53 中時 李其樺

新化農會理事長李偉智今年代表民進黨，投入台南市第五選區（新化、新市、山上、安定、善化）市議員選舉，有別於同選區的市議員參選人，李偉智除了平日積極跑行程，也透過臉書粉絲專頁與選民互動，宣傳自己的政見理念，成功與在地選民與網路年輕世代接軌。

李偉智今年48歲，父親為前台南縣議員姚溪海，去年從新化農會常務監事轉戰農會理事長並順利當選，今年參與年底台南市議員選戰，力圖更上一層樓，具備年輕、高學歷、形象清新等優勢，為該選區市議員有力角逐者之一。

李偉智投入選戰後，平日積極參與各種行程，以傳統陸戰方式「接地氣」，同時也不忘透過空戰方式增加曝光度。去年底李偉智成立個人臉書粉絲專頁，定期將參與活動或會勘行程透過粉專播放，每周三晚上粉專「與選民有約」，透過直播與選民互動，宣傳自己的政見與理念，至今粉專人氣已達2千餘人，網路人氣持續增加中。

第五選區市議員參選人中，除了李偉智，包括同黨的林志聰、林志展，及國民黨的李文俊、基進黨的王姬方、無黨參選人高忠義和王清崎，都成立臉書粉專爭取網路曝光度。

李偉智表示，選區合併後，考慮南科園區不少上班族習慣使用網路，透過新世代熟悉的網路媒介與選民直接互動，能夠快速瞭解在地民眾需求。未來無論個人當選與否，都會繼續推動每周臉書粉專「與選民有約」，提供更優質的地方服務。

(中時 )