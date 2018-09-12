臉書粉絲頁行銷政見 李偉智與新世代接軌

台南第五選區（新化、新市、山上、安定、善化）市議員參選人李偉智，平日除了積極跑行程，定期透過臉書粉專行銷理念政見，與年輕選民接軌。（李其樺攝）

友善列印
中時

新化農會理事長李偉智今年代表民進黨，投入台南市第五選區（新化、新市、山上、安定、善化）市議員選舉，有別於同選區的市議員參選人，李偉智除了平日積極跑行程，也透過臉書粉絲專頁與選民互動，宣傳自己的政見理念，成功與在地選民與網路年輕世代接軌。

李偉智今年48歲，父親為前台南縣議員姚溪海，去年從新化農會常務監事轉戰農會理事長並順利當選，今年參與年底台南市議員選戰，力圖更上一層樓，具備年輕、高學歷、形象清新等優勢，為該選區市議員有力角逐者之一。

李偉智投入選戰後，平日積極參與各種行程，以傳統陸戰方式「接地氣」，同時也不忘透過空戰方式增加曝光度。去年底李偉智成立個人臉書粉絲專頁，定期將參與活動或會勘行程透過粉專播放，每周三晚上粉專「與選民有約」，透過直播與選民互動，宣傳自己的政見與理念，至今粉專人氣已達2千餘人，網路人氣持續增加中。

第五選區市議員參選人中，除了李偉智，包括同黨的林志聰、林志展，及國民黨的李文俊、基進黨的王姬方、無黨參選人高忠義和王清崎，都成立臉書粉專爭取網路曝光度。

李偉智表示，選區合併後，考慮南科園區不少上班族習慣使用網路，透過新世代熟悉的網路媒介與選民直接互動，能夠快速瞭解在地民眾需求。未來無論個人當選與否，都會繼續推動每周臉書粉專「與選民有約」，提供更優質的地方服務。

(中時 )

《中時晚間快報》副主委張天欽失… 政軍兵推畫面曝光！設近百威脅想…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。