政軍兵推畫面曝光！設近百威脅想定 馮世寬任觀察官

2018年09月12日 18:50 中時 楊佳穎

國防部公佈政軍演習影片。（國防部提供）

國防部公佈政軍演習影片（國防部提供）

2018年政軍兵推落幕，國防部今釋出演習影片，並指出今年在演習設計上，由具實務經驗的專業人士扮演敵方，反覆考驗政府各參演部會，也邀專家擔任觀察官，評鑑參演各部會的表現。其中，可見國防安全研究院董事長馮世寬從「受測者」轉為「觀察組」，以不同角度參與演習，另據了解海基會副董事長兼秘書長姚人多則擔任攻擊方角色，符合今年聚焦兩岸外交等主軸。

國防部指出，國家政軍演習是政府最高層級的演習，培養團隊合作、尋掘潛在問題，是演習最重要的兩項目標；而從2005年迄今13年，共經過11次演習，軍文間、跨部會間，以及政務官與事務官間，在危機應變的協調合作，都已建立完善的機制與默契。

國防部也說，國家政軍演習與一般的演訓最大的不同，在於政軍演習更是透過想定設計，發掘我可能在危機應變上潛在的問題，演習後並由業管單位規劃解決方案、建立能量，待能量建立完成後，再由以後的演習來發掘新的潛在問題，隨時為整體安全做最好的準備。

國防部進一步說，2018年政軍演習的想定，以戰略層級的不對稱戰爭為主軸，尋掘我國在因應複合性危機的潛在問題，以提升我「重層嚇阻」的能量；歷時4天的推演攻防，在演習設計上，由具實務經驗的專業人士扮演敵方，反覆考驗政府各參演部會，再邀專家擔任觀察官，評鑑參演各部會的表現，不斷精益求精。

國防部還說，推演期間多達近百個威脅想定，營造出嚴格、緊張的氣氛考驗，讓近500位行政團隊同仁在高壓力的危機應變中，努力尋求最適當的解決方案，進而迅速發揮政府最大的總和戰力，應對未來任何型態的危機挑戰，確保國家和人民安全。

總統蔡英文也在影片中致詞強調，種種對台灣的打擊及挑戰，只會讓台灣更加堅強，「我還是那句話，團結的台灣絕不會被擊倒，台灣加油！」

(中時 )