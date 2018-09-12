如懿、延禧「富察皇后」比拚 董潔不怕被討厭說話了

2018年09月12日 18:19 中時電子報 蔡曉婷

董潔最近接受陸媒專訪。（圖／取自新浪娛樂）

大陸宮廷劇近來正夯，先是《延禧攻略》創下百億點閱量，後播出的《如懿傳》挾著周迅與霍建華的人氣也有相當多支持度，由於兩劇都是以乾隆皇帝的時代為背景，相同的歷史角色由不同人扮演難免引發比較，其中「富察皇后」在兩部作品中人物設定大不同，《如懿傳》中的富察皇后甚至被網友批評是遭人利用的怨婦，對此，飾演此角色的董潔最近受訪，大方表示不擔心被討厭，「可以讓觀眾看到不同的富察皇后」。

董潔近日接受《新浪娛樂》分享拍攝《如懿傳》時心得，有別於《延禧》富察皇后秦嵐溫柔婉約的演出，甚至被譽為「白月光」，董潔飾演富察皇后就比較不得人心。對此，董潔不怕因此遭受批評，認為只是不同的作品、不同的理解，「觀眾看每部戲，可能都會看到不同的優點」，她認為這差異反倒能讓觀眾看到富察皇后的不同面向。

董潔說，在拍戲前她總習慣要讓自己「喜歡上這角色」，才能對她所做的事情認同，並準確做出反應，她所解讀的富察皇后其實內心充滿擔心受怕，「她雖然表面上掌管後宮，但是她又要在皇上面前去做一個好皇后，心裡又忐忑覺得，皇上會不會誤解她？在皇上心目中，她皇后的這個職位做得好不好？這個女人很具有複雜性」。

(中時電子報)