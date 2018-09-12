如懿、延禧「富察皇后」比拚 董潔不怕被討厭說話了

秦嵐、董潔最近在《延禧攻略》、《如懿傳》中都扮演「富察皇后」。（圖／取自于正1978、電視劇如懿傳微博）

友善列印
中時電子報
董潔最近接受陸媒專訪。（圖／取自新浪娛樂）

大陸宮廷劇近來正夯，先是《延禧攻略》創下百億點閱量，後播出的《如懿傳》挾著周迅與霍建華的人氣也有相當多支持度，由於兩劇都是以乾隆皇帝的時代為背景，相同的歷史角色由不同人扮演難免引發比較，其中「富察皇后」在兩部作品中人物設定大不同，《如懿傳》中的富察皇后甚至被網友批評是遭人利用的怨婦，對此，飾演此角色的董潔最近受訪，大方表示不擔心被討厭，「可以讓觀眾看到不同的富察皇后」。

驚！霍建華無預警關臉書微博「用最純粹方式交流」
《如懿》皇后對戲周迅很緊張！董潔：使力壓倒她

董潔近日接受《新浪娛樂》分享拍攝《如懿傳》時心得，有別於《延禧》富察皇后秦嵐溫柔婉約的演出，甚至被譽為「白月光」，董潔飾演富察皇后就比較不得人心。對此，董潔不怕因此遭受批評，認為只是不同的作品、不同的理解，「觀眾看每部戲，可能都會看到不同的優點」，她認為這差異反倒能讓觀眾看到富察皇后的不同面向。

董潔說，在拍戲前她總習慣要讓自己「喜歡上這角色」，才能對她所做的事情認同，並準確做出反應，她所解讀的富察皇后其實內心充滿擔心受怕，「她雖然表面上掌管後宮，但是她又要在皇上面前去做一個好皇后，心裡又忐忑覺得，皇上會不會誤解她？在皇上心目中，她皇后的這個職位做得好不好？這個女人很具有複雜性」。

(中時電子報)

女主播脫口「哇塞！」 原來這2字是髒話
被小6歲男星脫口喊阿姨 應采兒變臉：叫我什麼
楊冪生日不見唐嫣「做這事」 網瘋傳閨密情告吹
鄧志鴻出道40年 錄新曲再續歌手… 陳彥名十指交扣董事長 放話最想…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。