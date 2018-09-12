美空軍T-38教練機又墜毀 30天以來第2起

2018年09月12日 18:30 中時電子報 江飛宇

美國空軍的一架T-38C鷹爪式教練機墜毀，地點在德州謝巴德空軍基地(Sheppard AFB)。基地的新聞稿說，飛機在離開跑道後不久就失控墜毀，所幸兩名飛行員都成功逃生，僅受輕傷。

美國空軍時報(air force times)報導，該型機屬於80訓練中隊，在週二上午10點13分發生意外，是由克里斯．瓦雷特少尉(Charles Walet)與德國空軍的克里斯蒂．哈特曼少校(Christian Hartman)一同飛行，兩人都成功彈射逃生，被帶到基地醫護站接受治療。

除了訓練美國飛行員外，第80飛行訓練中隊也培訓14個北約盟國的戰鬥機飛行員，因此德國飛行員在飛機上是常態。

謝巴德基地的發言人說，事故發生在基地範圍內，緊急救援人員立即對墜機現場作出反應，為飛行員提供醫療協助，並且撲滅T-38引發的小火災，下午12點45分就完成事故處理，宣佈為安全。

T-38是諾斯洛普公司在1959年正式推出的噴射教練機，採用兩具J85帶後燃器噴射渦輪發動機，具有超音速性能，極速1.2馬赫，在之後的60年以來，都是美國空軍的高級教練機，當然一直持續對飛機進行性能提升，最近的一次改善是在2013年，美國空軍花費1.85億美元，為T-38機隊安裝「零-零彈射座椅」，也就是允許飛行員以零速度、零高度的情況彈射，增進飛行員在逃生的存活率。

然而T-38最近的失事率顯著上升，今年8月17日，奧克拉荷馬州的萬斯空軍基地( Vance AFB)的T-38就發生墜毀，所幸飛行員安全彈射並未受傷，但是在不到30天後，又再次發生事故。

如果把時間軸拉長，去年11月，在德州勞克林空軍基地(Laughlin AFB)也有T-38墜毀事故，導致1死1傷，根據上個月發布的事故調查報告，勞克林的事故是機械故障引起，而且飛行員在起飛前沒有拔除彈射座椅的保險，所以彈射椅失效，造成最後的遺憾。

外界猜測，美國空軍可能會在本月份決定下一代教練機T-X的機種，會從T-100、T-50A、波音T-X(暫定)三種擇一，一般認為T-50A和波音T-X(暫定)的入選機率較高，因為這兩型是美國製，而且保有超音速性能。

(中時電子報)