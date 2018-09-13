惡魔果實 挑戰視覺與味蕾全新感受

2018年09月13日 07:23 中時 葉德正

惡魔果實火龍果蛋黃酥外型宛如火龍果，受不少顧客青睞。（葉德正翻攝）

拉菲樂La Palette的創意月餅惡魔果實火龍果蛋黃酥，榮獲新北市蛋黃酥節創意組冠軍。（葉德正攝）

月餅只能吃廣式月餅或是傳統蛋黃酥？發跡自土城的拉菲樂La Palette，將台灣盛產火龍果與松露加入傳統月餅內餡，加上創意外型做出「惡魔果實火龍果蛋黃酥」，在今年新北市蛋黃酥節奪得創意組冠軍，雖然一顆要價100元，仍是許多民眾送禮必選夯品。

發跡於土城的拉菲樂La Palette烘焙坊雖然才創立3年，但短短時間，從土城地區慢慢崛起，繼新店直營店開幕後，也在台北松江開了旗艦店，成為創意糕餅界不可忽視的新興力量。

拉菲樂行銷經理粘彩芯指出，店名在法文是調色盤的意思，師傅喜歡將中、西各種烘焙技法與食材融合，挑戰全新味蕾感受，更重要食材都強調台灣高品質的農產品，希望改變過去糕餅只重技法不重食材的觀念。

粘彩芯表示，團隊師傅都有數十年烘焙經驗，除在傳統糕點，在歐式麵包也深耕許久，去年店裡參加新北市府舉辦的蛋黃酥節，從文旦覓得設計靈感，內餡使用糖蜜柚子皮，再拌上松子仁與柚子果泥，外皮的色澤則來自抹茶粉和柚皮，呈現天然青綠灑上金粉奪得冠軍。

粘彩芯說，今年因火龍果盛產，師傅特別將它入糕點，團隊採5層工法，最內層餡料用法國黑松露，奶黃使用柚子去除油膩口感，蛋黃添加綠豆，油酥採用紅藜麥，最外層油皮是百分之百火龍果汁調配，外型相當逼真，再度得獎，也感謝評審的肯定。

除了創意奪冠，店內還有許多經典口味月餅，其中還不乏獲獎作品，值得民眾光顧。

店名：拉菲樂La Palette

地址：

台北松江店 台北市中山區松江路273號、電話02-2518-5256。

土城學府店 新北市土城區學府路一段150號、電話02-8273-1365。

新店中正店 新北市新店區中正路136號、電話02-8665-4196。

營業時間：08：00到21：30。

價格：惡魔果實火龍果蛋黃酥1顆100元門市購買優惠88元；經典蛋黃酥1顆50元。

(中時 )