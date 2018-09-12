陳彥名十指交扣董事長 放話最想演《延禧》這角色

陳彥名出席冰淇淋代言記者會。（圖／公關提供）

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中時電子報
綜合報導
陳彥明太緊張和品牌董事長十指緊扣。（圖／公關提供）

因演出《深藍與月光》爆紅的「全民男友」陳彥名今(12日)出席冰淇淋代言記者會，結果因為太緊張，在和品牌董事長握手合照時，不小心就變成十指交扣，讓主持人及現場人員頓時大笑出來。他也提到剛追完《延禧攻略》，「很想要挑戰冷靜沈著的侍衛或傲嬌的皇上」。

陳彥名這回對於首次擔任手工冰淇淋品牌LaBinGoo樂繽菓代言人的身分其實感到相當緊張，本身相當喜歡吃冰淇淋，所以在緊張中還帶了點興奮與期待，當時收到消息的時候，其實就相當開心，第一個念頭是可以吃到好多冰淇淋，連在拍攝形象照的時候，都想說應該有實品可以吃，沒想到竟然只是樣品，被虧到底是有多愛吃冰淇淋。

陳彥名說最喜歡的冰淇淋口味除了芋頭口味最愛的是檸檬口味，那種酸酸甜甜的口感讓他想起以前跟女朋友一起吃冰時的那種酸甜滋味，最後被問接下來是否有什麼想要挑戰的工作？陳彥名表示：「這陣子剛追完《延禧攻略》，很想要挑戰冷靜沈著的侍衛或傲嬌的皇上。」並綻放全民男友的笑容，應主持人的要求，現場即興演了一段結合代言冰淇淋的《延禧》，「這輩子我守著妳，已經守夠了，下輩子，可不可以換妳守著我，LaBinGoo？」瞬間再度笑翻全場。

(中時電子報)

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