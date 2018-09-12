陳妍嵐愛藍寶石 全是因為她.....

陳妍嵐愛藍寶石，是因為黛妃的訂婚戒就是一只藍寶石戒指。（盧禕祺攝）

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蕭邦Red Carpet系列蝴蝶鈦金鑲黃色剛玉胸針，63萬元。（Chopard提供）
陳妍嵐佩戴1.3億的紅寶石珠寶套組。（盧禕祺攝）
蕭邦近3億元的藍寶石套組，含項鍊手鍊耳環和戒指，不能分開販售。（Chopard提供）
蕭邦逾1.3億元的紅寶石套組，含項鍊手鍊耳環和戒指，不能分開販售，圖為紅寶石項鍊。（Chopard提供）
蕭邦Classic Tourbillion陀飛輪女表，1753萬2000元。（Chopard提供）

蕭邦（Chopard）逾15億頂級珠寶登台，總共展出上百件高級珠寶和腕表，海基會前董座江丙坤的媳婦陳妍嵐出席蕭邦珠寶展，搶先佩戴要價逾2.7億的藍寶石套組和1.3億的紅寶石套組，搭配華麗的曳地禮服，貴氣指數破表。

陳妍嵐說，藍色是她最愛的顏色，她經營的「文華苑花藝」花店LOGO，也是選擇藍色，因此她特別喜愛這套蕭邦藍寶石套組。她還透露她對藍寶石的喜愛是源自黛妃的藍寶石婚戒，為此她還特別去找了類似款式的戒指，尺寸比黛妃的藍寶石戒指略小一些，有7克拉重。

喜歡花花草草的她，對這一季以花朵、蝴蝶為主題的珠寶也很感興趣，猶如置入秘密花園當中，處處有驚喜，其中一只鈦金鑲剛玉的蝴蝶胸針，輕盈且色彩豐富，深得她的喜愛。

本季登台的蕭邦珠寶以大件的紅毯（Red Carpet）系列居多，其中有五套珠寶套組必須成套販售不零賣，最貴的一套藍寶石項鍊套組總價逾2.7億元，看好台灣金字塔頂端富豪貴婦的消費實力。

業者指出，珠寶要成套採購才更能彰顯價值，尤其是世上獨一無二的珠寶套組，更是如此，這也是蕭邦頂級珠寶必須成套購買的主因。此外，近來備受貴婦喜愛的鑽表異軍突起，動輒要價逾千萬的陀飛輪鑽表展現柔中帶剛的時尚風情，也深受VIP的注目。

(中時 )

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