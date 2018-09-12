快時尚也環保！Gap開發智能水洗技術 2年省水700萬公升

網路模特兒出身的妍安（呂芷葇）示範吊帶褲不規的穿法，放掉一邊的吊帶，更能將基本單品穿得更有型。（Gap提供）

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Washwell是Gap開發的環保「智能水洗技術」，每一件服裝或牛仔褲被製造的過程中，皆節省約20％的用水。（Gap提供）

美國快時尚Gap以「GOOD CREATES GOOD創造，美好」主題，作為今年秋季主軸。本季亮點為運用獨有的環保水洗技術，為環境打造優質服裝的良性循環，2年來已省下700萬公升。採用Washwell智能水洗技術的Soft Wear Denim丹寧系列，延續Gap純正的牛仔血統，配合水洗效果，讓牛仔褲舒適度適合各種身材。

本季男女裝皆推出飽和色系的Tee，而針對大量運動愛好者，則提供頗具設計感的GapFits系列；加上備受女性寵愛的Love By GapBody內睡衣系列，致力為女性打造舒適內衣及印花睡衣。此外，童裝GapKids也在開學季釋出第二波聯名款「Gap x Sarah Jessica Parker」，及卡通聯名Gap X Disney等可愛造型。

美女出身的妍安（呂芷葇），昨（11日）也來到Gap秋季導覽會，搶先穿上與代言人同款的秋季新品，以簡單的黃色tee，再加上水洗吊帶褲即可穿出秋季亮眼的好氣色。她分享穿搭的訣竅為不規則的穿法，放掉一邊的吊帶，更能將基本單品穿得更有型。

(中時 )

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