走蔡厝古道登太武山 金門發放消費抵用券

2018年09月12日 18:53 中時 李金生

蔡厝古道周遭環繞幽雅，吸引遊客來到。（李金生攝）

走訪蔡厝古道，可以品嘗特色小點心「蝶豆花鬆餅」。（縣府提供）

「蝶豆花冰拿鐵」也是特色飲料之一。（縣府提供）

秋高氣爽正是爬山的好季節，金門縣府觀光處推出「台灣小百岳．太武山古道攀登之旅」消費抵用券，迎接遊客循已有650年歷史的「蔡厝古道」拾階登高攬勝，品嘗蝶豆花鬆餅等多種特色小點心，在初秋涼風中分享浪漫風情。

坐落於太武山腳下的古道登山入口，由蔡厝社區發展協會經營的蔡厝旅遊資訊站，免費提供遊客登山杖，內有多種充滿詩情畫意，好聽、好看也好吃的輕食餐飲，如「蔡厝蜜境」、「柚見古道」、「必思金門」、「碧海星光」、「花洛古厝」、「蝶花椹開」，以及蝶豆花鬆餅、蝶豆花雕魚燒和蝶豆花厚片等多種特色小點心，很適合家人、三五好友共聚美好時光。

觀光處表示，抵用券每張面額50元發行2000張，入境旅客憑來金7日內機（船）票，每人可於尚義機埸或水頭碼頭旅服中心領取1張抵用券。

歷史年代久遠，迂迴而上的蔡厝古道，自古即是名人雅士賞景寄情的地方。明代鄉賢瓊林蔡守愚與蔡厝蔡復一即曾在秋天相約返鄉，一起登蔡厝古道。蔡守愚寫下「緲縹之峰亦壯哉，登臨況復有群才。十年馳騁餘雙眼，萬事浮沉共一杯。日照山嵐飛錦繡，雲收海氣起樓臺。與君重約知何日？為報昏鐘且莫催。」回家10天的蔡復一也留下〈九日登太武岩詩〉：「仙嶼孤懸雪浪春，桑麻舊話課鄉鄰。飲從十日抽身暇，山別多年入眼新。小鳥呼名時報客，幽花迷徑卻依人。雲岩月照香泉好，一酌松風濯世塵。」

觀光處考證推測可能時間為蔡守愚任雲南布政使後期，而蔡復一由兵部郎中改遷湖廣左參政之前。遊客登山攬勝之餘，也可在穿越400年的歷史走廊裡，與古人同遊。

蔡厝旅遊資訊站除周一休息外，每日9點至13點、下午14點至18點開放。

(中時 )