臺中》盧秀燕要當媽媽市長 顏清標五代同堂穿潮T力挺

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營，12日舉行「姊妹挺秀燕、台中要改變」潮T發表會，前立委顏清標（右）五代同堂穿著潮T站台力挺。（黃國峰攝）

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國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營，12日舉行「姊妹挺秀燕、台中要改變」潮T發表會，盧秀燕（左二）表示要做好「媽媽市長」讓台中市更好。（黃國峰攝）
國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營，12日舉行「姊妹挺秀燕、台中要改變」潮T發表會，台中29個行政區婦女代表穿著潮T走秀。（黃國峰攝）

國民黨臺中市長參選人盧秀燕12日舉行「姊妹挺秀燕、臺中要改變」潮T發表會，由大臺中29個行政區婦女代表走秀展示，前立委顏清標更五代同堂穿著潮T站臺，盧秀燕承諾未來當選市長將發揮「媽媽市長」的女性特質「主持市政」，一定會全力以赴爭取勝選，讓臺中市更好。

前立委、大甲鎮瀾宮顏清標董事長特地帶著父親顏懷、子顏寬恒委員、孫子及5歲外曾孫女，五代同堂前來參加走秀，顏清標表示，這次全家五代一起來參加走秀，就是要跟臺中市民站在一起，呼籲大家一定要把盧秀燕送進市政府，會理財的盧秀燕一定會幫臺中市拼經濟不亂花錢。

盧秀燕表示，自己身為六都唯一的女性直轄市候選人，認為女性在社會上需要受到更多的重視。女性擁有會「持家」的特質，若有機會當選來「持市政」，會做好「媽媽市長」，努力拼經濟，解決臺中市的財政問題，也把交通處理好，也要讓老弱婦孺可獲得照顧；更要全力整治空污，照顧大家的健康。

活動中，有來自臺中29行政區婦女代表穿著由婦女朋友們自行設計的潮T走秀，還有蔡鈴蘭國策顧問、楊瓊瓔中常委、顏清標董事長全家五代同堂、林士昌議長夫人潘俞螢、張清堂前議長夫人謝素真等都來共襄盛舉，同聲高喊「姊妹挺秀燕，臺中要改變」！

(中時 )

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