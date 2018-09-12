嘉義畫師無師自通 趴趴GO畫遍台灣及離島的在地味

畫師林當權彩繪東莒離島的風物民情四格畫。（廖素慧翻攝）

友善列印
中時
林當權彩繪東莒海邊牽罟的情景。（廖素慧翻攝）
畫師林當權全台及離島趴趴畫。（廖素慧攝）
林當權彩繪西莒碼頭的海邊風光。（廖素慧翻攝）

彩繪在國內盛行，取材多樣化，外國漫畫風備受矚目，但嘉義畫師林當權唯獨鍾情畫出「在地味」，全台畫透透，還畫到離島的西莒、東莒，把當地海岸線的風土物產全部彩繪在牆面，與在地風景相映成趣，別具風格，道地的台灣風情畫。

林當權是嘉義水上鄉人，自幼愛塗鴉，畫出興趣，經年累月執畫筆素描、速寫、畫風景，走到哪就畫到哪兒，幾乎是筆不離手，練就一手絕妙畫藝。

林當權因筆下功夫不俗，經常應邀彩繪牆面，他觀察、了解當地周遭環境的特色，融合屋主想要的圖案，以水泥漆在牆壁上作畫，花蟲鳥獸、風景寫生、人物的喜怒哀樂等圖畫都揉合進畫面裡，畫中有話，情感流露。

林當權說，他全台跑透透彩繪牆面，2016年 還到西莒碼頭、東莒育樂廣場、民宿等處彩繪，把離島海邊的景色、海鳥飛翔、各類魚悠遊於海洋等風景，一一畫出來，這就是他的彩繪風格，畫當地的風土物產，表現台灣之美。

林當權在東莒育樂廣場的彩繪紀錄了當地的民情，有一大面牆「莒光海洋觀光年」共有4格畫，包括潮間帶生態體驗、夜間海邊牽罟、海上獨木舟、裝甲車乘坐體驗等，勾勒出離島軍民的生活景況一隅，讓大家從畫裡對離島有多一分認識。

(中時 )

胖胖颱「山竹」超美颱風眼 秒懂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。