嘉義畫師無師自通 趴趴GO畫遍台灣及離島的在地味

2018年09月12日 18:53 中時 廖素慧

林當權彩繪東莒海邊牽罟的情景。（廖素慧翻攝）

畫師林當權全台及離島趴趴畫。（廖素慧攝）

林當權彩繪西莒碼頭的海邊風光。（廖素慧翻攝）

彩繪在國內盛行，取材多樣化，外國漫畫風備受矚目，但嘉義畫師林當權唯獨鍾情畫出「在地味」，全台畫透透，還畫到離島的西莒、東莒，把當地海岸線的風土物產全部彩繪在牆面，與在地風景相映成趣，別具風格，道地的台灣風情畫。

林當權是嘉義水上鄉人，自幼愛塗鴉，畫出興趣，經年累月執畫筆素描、速寫、畫風景，走到哪就畫到哪兒，幾乎是筆不離手，練就一手絕妙畫藝。

林當權因筆下功夫不俗，經常應邀彩繪牆面，他觀察、了解當地周遭環境的特色，融合屋主想要的圖案，以水泥漆在牆壁上作畫，花蟲鳥獸、風景寫生、人物的喜怒哀樂等圖畫都揉合進畫面裡，畫中有話，情感流露。

林當權說，他全台跑透透彩繪牆面，2016年 還到西莒碼頭、東莒育樂廣場、民宿等處彩繪，把離島海邊的景色、海鳥飛翔、各類魚悠遊於海洋等風景，一一畫出來，這就是他的彩繪風格，畫當地的風土物產，表現台灣之美。

林當權在東莒育樂廣場的彩繪紀錄了當地的民情，有一大面牆「莒光海洋觀光年」共有4格畫，包括潮間帶生態體驗、夜間海邊牽罟、海上獨木舟、裝甲車乘坐體驗等，勾勒出離島軍民的生活景況一隅，讓大家從畫裡對離島有多一分認識。

(中時 )