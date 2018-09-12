張天欽爭議事件後 黃煌雄為預算奔走立院

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促轉會副主委張天欽遭踢爆想用轉型正義打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，引發外界議論。促轉會主委黃煌雄下午開完記者會致歉後現身立法院，他受訪坦言，認為外界對轉型正義的信心「多少會受到影響」，但會經藉由實際努力，盼可挽回甚至增進大家對促轉會的信心。

至於是否遭預算杯葛，黃煌雄坦言，「這也有可能是我們關心，甚至優先的問題」，畢竟時機很巧，盼能夠努力說服、說明，讓立委了解這是意外插曲，促轉會仍會堅持初心。

黃煌雄今下午開完記者會後不久，就赴立法院拜會副院長蔡其昌、民進黨團總召柯建銘，原訂是例行性拜會，但因促轉會遭爆淪為選舉打手，引發媒體關注。

媒體詢問是否啟動內部調查或有懲處？黃指出，內部將會進行調查，了解事情全貌，但在調查出來前不適合臆斷，但強調會很快進行調查。

黃煌雄說，促轉會的基本功能就是「呈現真相」、「釐清真相」、「伸張公義」及「追求和解」，這是不變，沒有受到這次意外事件影響。

黃表示，他希望未來促轉會提出的報告，可以通過現實與歷史的考驗」；前者就是政治力量是否接受，後者則是經過時間的檢驗。

黃強調，此次事件將會使促轉會更戒慎恐懼，盼經由未來工作，讓憂心變成多餘，並得到國會正面支持，使促轉會在已經不多的預算還能支應相關工作。

(中時 )

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