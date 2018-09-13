台南》小黨資源少！基進黨2參選人將合設服務處

2018年09月13日 07:19 中時 莊曜聰

經費不足，無法廣設競選看板，乾脆2人合影共同設立。(莊曜聰攝)

年底選戰將至，小黨資源少，以理念取代組織性選戰，加上競選經費短缺，因此選擇採用打團體戰方式，基進黨在第2選區、第5選區推出蘇鈺雯、王姬方兩名女將角逐市議員席次，為了節省經費，不但競選看板2人共用，連服務處都設在一起，也是另類的「1人當選，2人服務」。

基進黨在2014年就曾投入地方公職人員選舉，當時全台曾推舉5人分別參選高雄市、新竹市市議員，雖皆未當選，但部分選將得票率並不差，知名度也獲得提升，吸收不少青年族群加入，今年年底選戰，仍以各地市議員為主。

基進黨在台南市共推出4位參選人，在舊台南縣區分別是第2選區的蘇鈺雯及第5選區的王姬方，皆為政治素人，27歲的蘇鈺雯是社工出身，42歲的王姬方則從事設計師工作，因認同政黨理念，也希望能為家鄉帶來改變，才投入選戰。

雖然喊出有別於藍綠的第三勢力，但在資源上卻遠遠不及其他政黨，因此只能攜手打團體戰，2人選區同屬舊台南縣區，且第2選區中的西港與第5選區的安定相鄰，為了樽節開支，數月前才豎立起2人合影的首幅競選看板，跟其他參選人處處插旗相比，顯得有些弱勢。

由於經費非常有限，連競選服務處都得DIY，經過這段時間的拜訪及拉票，有熱心人士願意提供場地，才總算有個固定的落腳地，但裝潢、布置都得自己來，希望能打造出有活力又有溫度的服務處，讓更多人感受她們參政的決心。

(中時 )