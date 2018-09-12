被駭？學校餐廳大螢幕跳出「妖精打架」 學生吃飯看到嘴開開　

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
湖南一所學校餐廳午餐放A片，學生看得面紅耳赤，有人則淡定吃著飯。（圖擷自《秒拍》）

中午學校餐廳，正當有30餘男女學生正在享用豐盛的營養午餐，突然餐廳大螢幕傳來「哼哼啊啊」怪異聲音，大夥兒被這「奇特」的聲音吸引，眼光不約而同往大螢幕望去。唉呀！不得了，螢幕上竟是一對男女在「激戰」，慘烈嘶喉在諾大餐廳迴盪，學校餐廳竟播出不雅A片，同學們笑成一團，個個張大嘴看呆了。

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這段謎片持續放了將近3分鐘，才被學校發現，趕緊將大螢幕電源拔除，同學們看得面紅耳赤，卻又要裝作鎮靜，加裝「淡定」將盤子裡的飯菜吃完，竊竊私語討輪剛剛看到的那幕「插播」。

這一幕離譜的「插播」，是發生中國大陸湖南張家界航空工業職業技術學院，《澎湃新聞》報導，食堂播放了不雅視頻，當時還有學生在吃飯。學校工作人員回應：「我們已經報案了。」

報導中說，校方回應指出餐廳的大螢幕是網路電視，可以確定並非管理員操作「錯誤」，懷疑是駭客遠端操控網路電視，目前學校已報案，警方已介入調查。

校方表示，學生餐廳用餐時間播放不雅影片，持續了三分多鐘，當時有近30名學生在就餐。事發後學校立即開展調查，可以確定不是管理員誤操作，懷疑是駭客通過手機藍牙等方式遠端操控，但由於該餐廳也有對外開放，因此無法確定操控者是學生還是校外人員。

報導指出，學校已將此事通報張家界市政府、湖南省教育廳，並向轄區公安局報警，目前公安網監部門正在調查。

(中時電子報)

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