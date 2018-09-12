葉俊榮要求台大重啟校長遴選 台大教師重批：政府沒救了

2018年09月12日 19:23 旺報 李侑珊

教育部今日下午臨時宣布召開記者會，說明台大校長遴選案進度，教育部長葉俊榮直接要求台大校長遴選會重啟校長遴選，引起台大教師不滿，直指教長根本是表演天才，帶頭違法亂紀，藐視《大學法》與大學自主，並重批「這個政府真是沒救了！」

台大遴選委員會發言人袁孝維表示，葉部長身為法律人，卻從頭到尾沒有說出，要求台大重啓遴選、重新投票的法令依據何在？而另一項更讓人不解的點，即在於為何教育部要求重啟校長遴選，是要回到今年1月5日的5位校長候選人，而非最早的8位，或者是最後進入決選的2位，「好像不應該用這種亂喊價的方式吧！」

袁孝維指出，台大依據《憲法》對於學術自由的保障，並根據《憲法》行使學術自由、大學自治，「教育部自己違法，又要求遴委會也違法，這是陷我們於不義！」

回到遴委會的立場，袁孝維表示，期盼教育部能夠依法行政，也會在收到教育部正式的函文之後，再做後續的回應跟處理。

台大自主聯盟代表、台大政治系教授蘇宏達表示，教育部多次來函台大，台大都有回復，並且為了配合教育部，遴委會也開了兩次會議，台大前校長陳維昭也向葉部長做出說明，問題應已釐清，「葉俊榮是一個很厲害的人，是表演天才，多次向我們問東問西，卻又都不相信」，可見政府帶頭違法亂紀，還施壓遴選委員會，「這個政府真是沒救了！」

至於葉俊榮要求台大重啟校長遴選，蘇宏達反問：「葉部長，你所依據的法律為何？」並建議，若真的對大學校長遴選有疑義，建議閱讀並參考《台灣法學雜誌第》344期，收錄5篇相關專文，相信可以清楚釐清問題。

一名不具名的遴選委員則表示，「葉俊榮根本是胡說八道！」帶頭違法亂紀，藐視《大學法》與大學自主，多次強調要進行「有溫度的溝通」，之前也傳達出有意替台大校長遴選僵局解套，昨天卻開記者會否認，並要求重啟校長遴選，「自己打自己嘴巴，就是戀棧官位！」

(旺報 )