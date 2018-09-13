台中》老萊子娛親！張清照樂被老人敲頭

2018年09月13日 07:19 中時 陳淑娥 、 王文吉

副議長張清照與長輩同歡，大玩猜拳敲頭遊戲，他贏時做樣子輕輕敲。（陳淑娥攝）

副議長張清照與長輩同歡，大顯身手射飛盤。（陳淑娥攝）

老萊子娛親！台中市議員第二選區副議長張清照，與長輩大玩猜拳敲頭遊戲，逗得老人家哈哈大笑，直呼「打到副議長的頭，真爽！」張清照開心說，「不能打長輩，只好我被打，被敲頭卻感到很開心。」

張清照日前參加清水區秀水社區關懷據點周年慶，與近百位長輩同歡，看到他們充滿朝氣，自己也感到很開心，並頒發全勤獎，鼓勵他們活出健康與快樂。

「剪刀、石頭、布！」現場安排一連串娛樂節目，張清照也撩落去，與長輩大玩猜拳敲頭遊戲，輸的人趕緊拿臉盆擋住頭，贏的人直接拿棍子敲下去。張清照說，「因為不能打長輩，只好我被打，我贏時做樣子輕輕敲，長輩開玩笑說，能打到我的頭，爽啦！」

張清照說，目前秀水社區關懷據點在里民活動中心，蓋在水溝上有安全疑慮，所幸與里長陳月娟爭取的「秀水及武鹿里里民活動中心」年底啟用，將給長輩一個合法又安全的活動空間。

張清照為尋求連任，8月下旬即展開一連串的問政說明會，第一場在梧棲登場，第二場在清水紫雲巖，第三場在清水朝興宮，均吸引大批民眾共襄盛舉，接下來的3場都在清水，服務處也正密集安排與其他區域鄉親面對面。

(中時 )