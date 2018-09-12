教部要求台大重啟校長遴選 柯志恩：葉部長不要再說三道四！

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旺報

針對教育部部長葉俊榮今（12）日下午召開記者會，要求台大校長遴委會正式召開會議，立委柯志恩表示，葉部長自7月16日上任以來，對管案展開所謂「有溫度的溝通」，要走出開出「第三條路」云云，表面上「努力」了兩個月，但今記者會依然老調重彈，接續潘、吳二位前部長的拔管大戲，哪來之前所謂所說「不再糾結」的善意與沉澱？

柯志恩指出，尤其記者會在一群反管教授請願之後召開，「莫非部長是為配合演戲、刻意唱雙簧？」表面好話說盡、身段放軟，實際上，溫和的面目下仍是頑固專斷的鐵石心腸。

柯志恩認為，或許葉部長想拿出之前對付婦聯會的戰法，不斷的試探、攪和，試圖各個擊破，趁機分化遴委，進而消磨校方意志，等待輿論轉向，「其實自始至終葉部長都在進行拔管的延長賽！」

柯志恩認為，葉俊榮是出身台大的行政法教授，倘若他真以台大人為榮，且尚知顧及他的法律素養，希望他拒絕做權力的幫兇，勿再以政治凌遲台大、壓制台大，扼殺台大的自主與尊嚴！依據「國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」第五點、「本會應本獨立自主之精神」，有關校長候選人產生方式、遴選程序、候選人資格審核、及其他有關校長遴選之事項，都是台大遴選委員會獨立自主的任務，不應受任何政治力的干預！這是大學自主以及大學校長遴選的基本常識，葉部長身為行政法專家，難道不怕被公開挑戰嗎？！

柯志恩進一步指出，葉部長還說，遴委會開會前，必須先行議決遴委蔡明興應先迴避或解除職務，請問何時輪到葉部長可對台大遴委會下指導棋？

柯志恩認為，如果葉部長還假裝糊塗，不妨問問旁記者會上坐在一旁的林騰蛟次長，今年一月林次長曾說，「大學校長遴選獨立運作，不是教育部能說三道四的」，聽見沒？「葉部長不要再說三道四、絮絮叨叨了！」

(旺報 )

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