防狂犬病 越南籲民眾戒吃狗肉引爭議

越南河內當地最大狗肉批發商將狗狗關在籠子裡。（美聯社）

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中時電子報

在台灣，吃狗肉已經明訂是違法行為，不過鄰國越南仍有吃狗肉的習俗，越南首都河內市政府11日呼籲民眾戒吃狗肉，希望藉此掃除狂犬病以及改善城市形象，不過這項宣導在當地引發不小爭議。

越南首都河內市官方網站11日刊出一則訊息，呼籲民眾戒掉吃狗肉的習慣，這樣能夠改善河內的城市形象，變成一個文明的現代都市，另外也能降低狂犬病的傳染風險。

媒體解讀，河內政府釋出的訊息應該與越南當局希望在2021年前全面掃除狂犬病有關，根據美聯社報導，河內市今年以來已發生三起狂犬病致死案例，另有兩人受到感染。

越南人視狗肉為美味佳餚，在部分地區甚至是特殊節慶或聚會時才能享用的昂貴肉品，如今政府帶頭戒吃狗肉，大部分居民樂見其成，不過也有部分市民相當不以為然，《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，河內一名狗肉餐館老闆阮氏明（Nguyen Thi Minh）就表示吃狗肉沒有什麼大問題，「因為我用的都是非常健康的狗，而且絕對有煮熟。」

網友更直言越南人恐怕很難改掉這個習慣，如果政府完全禁吃狗肉，根本就是剝奪個人自由。

越南官方數據顯示，河內貓狗數量將近50萬隻，大部分為家庭寵物，當中十分之一為「商業用途」；另外市內目前約有1,000個狗肉、貓肉攤販。

根據世界衛生組織（WHO）的網站介紹，目前並沒有實驗數據能夠佐證生吃狗肉會引發狂犬病，不過科學家多認同屠宰、搬運犬隻的過程中，由於受咬傷的機會增加，感染狂犬病的機率也大幅上升。

(中時電子報)

文章來源：Vietnamese capital Hanoi asks people not to eat dog meat

文章來源：Vietnam’s capital urges residents to stop eating dog meat

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