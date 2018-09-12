制衡中國 英將宣佈常態巡航南海 派艦駐新加坡

圖為英國皇家海軍海神之子號於8月3日抵達日本東京時，通過港口地標「彩虹橋」。該艦離開日本前往越南途中經過西沙群島時，遭到中共海軍艦艇的阻攔。（圖／美聯社）

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中時電子報
圖為英皇家海軍海神之子號兩棲登陸艦進入日本東京灣時，艦上官兵在申板上列隊致意。（圖／美聯社）

數日中共海軍試圖阻攔英國軍艦通過南海海域前往越南引發爭議後，英政府近期將宣佈，英皇家海軍未來會在南海保持常態化的軍事存在，為此將派遣護衛艦在新加坡至少駐紮4年以上，以維護英國在遠東地區的盟友與國家利益。

英國《每日星報》(Dailystar)以「英國對中國發出警告」為題，報導了英國海軍與中國海軍在南海發生國際水域航道衝突事件，並指出英國擔憂中國將擴大在南海的控制區域，因此皇家海軍必須對南海有所行動。

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報導指出，日前中國軍艦試圖阻止英國「海神之子」號兩棲登陸艦(HMS Albion) 通過西沙群島附近前往越南。中共海軍聲稱英國艦船是「以激進的方式航行」，但皇家海軍認為，這一行動表明中國正在加緊擴大在太平洋地區的軍事力量，掌握海上航線並獲得捕撈權，因此皇家海軍要加強維護英國在遠東地區的利益。

美國與中國近年在南海的爭議不斷，除常態性派出艦隊以「自由航行」為名在南海巡弋外，還抗議中國在南海吹沙填海擴建島礁，並指中國在島礁上部署導彈造成「南海軍事化」，美國因此在今年6月取消了中國解放軍參加美國與亞太國家進行聯合軍事演習的邀請。

報導說，目前英國與亞太國家大部分貿易關係來自台灣、越南和新加坡，國際水域商船的安全通行對英國經濟至關重要，特別是在英國脫歐之後。

報導指出，這與中國發生對峙的「海神之子」號兩棲登陸艦有40名陸戰隊員，另外還有一支來自新加坡、馬來西亞和日本軍事人員組成的12人團隊參與行動。

資深皇家海軍官員表示，這次新加坡駐紮任務中第一艘部署的艦艇預計是「蒙特羅斯公爵」號(HMS Montrose)護衛艦，人員還包括能夠解讀中國電子信息的英國政府通訊總部(GCHQ)情報人員，以加強收集中國在南海海域活動的情報。

(中時電子報)

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文章來源：UK warning to China: Royal Navy boosts operations in Far East over Beijing fears

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