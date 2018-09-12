威尼斯拿完獎直奔多倫多 萬瑪才旦為新片讀佛洛伊德

2018年09月12日 19:22 中時 潘鈺楨

萬瑪才旦（中）帶新片參加北美首映。（澤東提供）

《撞死了一隻羊》首映現場座無虛席。（澤東提供）

許多民眾在外排隊想看《撞死了一隻羊》。（澤東提供）

由王家衛監製、萬瑪才旦執導的最新電影《撞死了一隻羊》於當地時間11日晚在多倫多電影節「當代世界電影」單元北美首映。這是該片在威尼斯電影節「地平線」競賽單元獲最佳劇本獎後，再次受國際重要電影節矚目。首映當天，導演萬瑪才旦到場與觀眾分享影片背後的故事。自威尼斯首映後，影片不斷收穫國際媒體及觀眾好評，此次北美首映更是好評如潮，國際知名媒體Cinema Scope贊影片「一部寓言式的西藏公路電影，令人振奮，激動人心，在史詩般的畫布上展開了萬瑪才旦的電影視野」。觀眾亦稱影片筋道、幽默、有趣、賞心悅目。

媒體還力讚影片畫面「年輕而才氣縱橫的攝影師呂松野，以風格化攝影，將孤獨的旅行者與荒涼而又無邊無際、不加美化濾鏡的可可西里風景一併呈現在觀眾眼前。」萬瑪才旦到場分享了影片台前幕後的故事。不少觀眾對影片為何為4:3十分好奇，萬瑪才旦表示：「這是一個很特別的故事，和我之前的電影不太一樣，我希望有一個很強的形式感，討論了很久，最後覺得4:3能最好地呈現這個故事。」影片的荒誕性亦是觀眾熱議的一點，而最令觀眾讚嘆的莫過於片中兩位同名為「金巴」的主人公，萬瑪才旦解釋，「金巴」在藏語裡也有「施捨」的意思，「他們就像一個人的兩面，可以看到彼此的過去。」

電影《撞死了一隻羊》改編自藏族作家次仁羅布的短篇小說《殺手》和導演本人的同名短篇小說，講述了一個在夢境與現實之間交錯的復仇故事。影片對夢的呈現被觀眾讚為「完美翻譯夢境」，這背後少不了萬瑪才旦的深入研究，他透露自己系統地閱讀了很多資料，如佛洛伊德的《夢的解析》，費里尼的《夢書》等，還有很多中國文化中關於夢的紀錄及解析資料，「因此，我的電影裡很多細節都是有依據的。」

影片中迷人的畫面及視覺亦是被觀眾嘖嘖稱道之處，聊及此次鏡頭語言的設計，萬瑪才旦稱：「每一個不經意的鏡頭都不是隨意呈現的鏡頭，電影總共86分鐘，每個鏡頭，包括每個鏡頭裡出現的任何一個細節，都是經過設計的。而且需要反覆拍，拍到最理想的那一條。」此次王家衛作為監製，亦常與萬瑪才旦就故事及劇本的創作進行探討，萬瑪才旦表示，此次與王家衛及澤東電影公司合作，得到了更多專業的資源與國內外視線的關注。

(中時 )