金虎爺酒「稜轎腳」加持 編號0001競標做公益

金虎爺將軍也首次進到酒廠生產線祈福，透過「稜轎腳」儀式，幫虎爺酒過轎加持。（張亦惠攝）

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現場競標編號0001的金虎爺酒，由新港奉天宮金虎爺總會長洪鴻然（左）得標，並將競標金額16萬8888元，全數捐給嘉義縣身心障礙教養院。（張亦惠攝）
虎爺「吃炮」後，由大批標師將虎爺及這批金虎爺酒護送回新港奉天宮。（張亦惠攝）
號0001金虎爺酒競標金額16萬8888元，全數捐予嘉義縣身心障礙教養院。（張亦惠攝）

由新港奉天宮金虎爺總會、鑫羿股份公司、臺灣菸酒股份有限公司聯名所推出的《金虎爺文創酒》，12日由金虎爺將軍神轎帶領標局大批標師，一路護送「錢酒」返回新港奉天宮，金虎爺將軍也首次進到酒廠生產線祈福，透過「稜轎腳」儀式，幫虎爺酒過轎加持，最後編號1號的金虎爺高粱酒由新港奉天宮金虎爺會總會長洪鴻然以1瓶16萬8888元標下，並捐予嘉義縣身心障礙教養院。

12日上午，金虎爺將軍至嘉義酒廠進行祈福儀式，整條生產線上盡是一片排列整齊的虎嘯酒，宛如「稜轎腳」般，一個接一個鑽過金虎爺將軍神轎，再由大批標師，一同將金虎爺及這批金虎爺酒護送回新港奉天宮。

在金虎爺加持過後，由臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠廠長黃村能與洪鴻然，一同將《59.5度玉山大曲高粱酒》灌裝入虎嘯瓶，放入編號為0001的金虎爺臻品內，現場競標編號1的金虎爺酒，由洪鴻然得標，並將競標金額16萬8888元，全數捐給嘉義縣身心障礙教養院。

洪鴻然表示，希望藉由宗教的力量，鼓勵全台信徒一起支持公益，幫助弱勢，為台灣本土注入更多美好正向的能量。

金虎爺台語諧音「金富有」，虎爺酒象徵「錢酒」，許多信徒希望藉由金虎爺帶來財氣，這次臺灣菸酒股份有限公司首次與新港奉天宮合作，製作出嘉義在地的金虎爺酒，全台限量1688組。

(中時 )

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