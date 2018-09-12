中正大學開學首堂課 江宜樺：不後悔下令驅逐群眾

2018年09月12日 19:25 中時 張亦惠

前行政院長江宜樺到中正大學任教一事，日前引起部分學生及教師反彈，因江宜樺在2014年太陽花運動下令驅離群眾，政治系副教授陳尚志日前曾在臉書發文要求江至「學術自由紀念碑」前懺悔，江宜樺表示，不認為學術自由碑跟太陽花運動有關，對自己過去的決策也「不後悔」。

江宜樺本學期在中正大學開設碩士班的《當代國際政治思潮》及通識中心的《政治哲學》2門共5學分課程，12日下午是江宜樺在戰略暨國際事務研究所的首堂課。

江宜樺表示，回到校園是自己的規畫，離開政府工作後到美國進修，至香港城市大學任教2年後決定回台，經過一連串申請、三級三審耗時半年才確定至中正大學任教，並非外界傳言「特例」。

過去擔任行政院長時對太陽花運動所做的下令驅離決策，江宜樺受訪時表示，政府應以維持社會秩序為首要，當時民眾、學生攻佔立法院、行政院，以激進的手法促使服貿停止的行為，「其實也有很多人民反對」，自己對當時做的決定「不後悔」。

至於是否到「學術自由碑」前懺悔，江宜樺則說，學術自由部分他非常認同，但不解「學術自由」與「太陽花運動」之間的關聯，甚至感到相當「弔詭」因此不會到碑前懺悔。

「學術自由碑」內文摘錄自太陽花運動時中正大學的聲明，聲明擬稿人傳播系教授胡元輝表示，當時教育部發函要求各學校勸導學生不要參與運動，引發學校師生討論，當時的校長才決定表態中正大學對學生參與社會運動的立場，尊重學術自由。

(中時 )