雲林》參選人主打老人幼兒福利 邀銀髮族助陣造勢

2018年09月12日 21:29 中時 張朝欣

蔡孟真（後排左三）為學童們爭取營養午餐免費或減免。（張朝欣翻攝）

人口老化、少子化問題日益嚴重，參選人紛紛主打老人、小孩福利政見拉選票。雲林第6選區縣議員參選人蔡岳儒12日成立競選總部，特別邀請銀髮族來助陣，其他參選人也都針對老幼問題提出相關政見。

雲林縣是全國人口老化第2高縣市，沿海地區更是面臨年輕人口外流問題，隔代教養家庭相當多，因此大家都很關心老人與幼兒問題，尋求連任的縣議員參選人蔡岳儒對此相當重視，12日競選總部成立，特別邀請長青食堂老人家來站台，傾聽他們的需求。

蔡岳儒表示，他配合縣府爭取多處長青食堂、日間照顧中心、社區照顧關懷據點，讓長輩能在地老化、樂齡活動。幼兒方面辦理夜光天使課輔班、愛的關東煮活動，希望打造老有所終、幼有所長的幸福城鎮。

同樣尋求連任的蔡孟真則關心學童的營養午餐，她認為窮縣要做社福的經費來源，可以是六輕麥寮汽電基金、綠能回饋金，她已請縣府做專案檢討，為學童們爭取營養午餐免費或減免，讓雲林的小寶貝成為雲林幸福的最大族群。

其他7名參選人翁水上、黃文祥、林昀蔚、黃美蘭、蕭惠娟、王新堯、蕭慧敏，拜訪選民時都會特別關切阿公阿嬤與小朋友的需求。民眾表示，北港、水林、口湖3鄉鎮很多年輕人外出工作，都是阿公阿嬤照顧孫子，參選人是否關心老人家與幼兒，會是他們投票的關鍵之一。

(中時 )