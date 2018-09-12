石虎、熊讚相見歡！北北基挺台中花博

2018年09月12日 19:48 中時 盧金足

熊讚（中）與石虎家族與歐米馬相見歡。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍12日與台中花博吉祥物石虎家族及歐米馬，一同北上到台北市立動物園，舉辦「台中花博全國走透透宣傳台北站暨台中宣言簽署儀式」，包括台北市長柯文哲、基隆市長林右昌及新北市農業局長李玟均出席，共同簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活的理念。

林佳龍也公布北北基地區的「縣市周」活動，今年12月17至21日為基隆「縣市周」，新北市為明年1月14至18日，台北市為明年2月18至22日，只要於購票窗口出示身分證明文件享門票半價優惠，力邀北北基民眾參與花博盛會。

台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市長林佳龍12日帶領花博吉祥物「石虎家族及歐米馬」，前往台北市立動物園宣傳花博，並與台北市長柯文哲、基隆市長林右昌及新北市農業局長李玟等人簽署「台中宣言」。

花博吉祥物石虎家族及歐米馬也與台北吉祥物熊讚和動物園吉祥物穿山甲「合體」，一起宣導生態保育的重要，並與現場大小朋友同樂，準備玫瑰花送給現場民眾，同時也邀請熊讚合跳花博舞，活潑、可愛的模樣廣受民眾歡迎，紛紛爭著與吉祥物們合照，讓動物園內的歡笑聲不斷。

林佳龍表示，與石虎家族與歐米馬，一起到台北市立動物園和熊讚見面，同時也要邀請台北市、新北市與基隆市的市民

，共同參加台中花博，花博不僅有全台多個縣市參展，國際上也有許多國家共襄盛舉，除了花卉外，還有許多文化藝術

、農特產展示活動，精彩且豐富，邀請大家一起來參與這場台灣的盛會。

台中花博將於今年11月3日至明年4月24日在后里、外埔及豐原三地同步登場，當初在籌辦花博過程中，原訂場地於后里舉辦，後因發現保育類動物石虎，考量避免破壞石虎的生態環境，進而調整活動場地，展場也因此由一分為豐原、后里與外埔，更為了保存后里馬場的古蹟與歷史建物而修改內容

，獲得園藝生產者協會（AIPH）肯定，將「台中國際花卉博覽會」冠名為「台中世界花卉博覽會」。

林佳龍說，花博主題「花現GNP」，翻轉過去代表國民生產毛額的Gross National Product，重新定義為Green綠色生產

、Nature自然生態、People人文生活的理念，強調讓人與人

、人與大自然間可以永續發展；也希望透過花博，讓人們在忙碌的生活中靜下心來，感受大自然的美好，聆聽花開的聲音。

柯文哲表示，再過52天，台中花博就要於11月3日開幕，花博主題「花現GNP」是一種進步價值，台北市過去也曾舉辦過花博，日前自己也到台中走訪，發現台中市城市發展相當快速，期盼未來台北市與台中市多加交流，促進共生、共享的美好生活；台中花博是台灣的花博，力邀全台民眾支持，也祝福活動順利成功。

林右昌感謝台中市推出縣市週活動，將會全力支持這場台灣的盛會；近年台中市各項發展進步非常多，相信這次活動一定會非常成功；新北市農業局長李玟與立委高志鵬也邀請民眾參與花博活動，並祝福這場盛會圓滿成功。

(中時 )