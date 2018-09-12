旅客受傷北捷迅速救援 目擊者大讚：當台灣人好光榮！

2018年09月12日 19:30 中時電子報 林郁庭

待到了下一站東門站，「一開門後，見到位於東門站的站務人員已經備好輪椅，精確的站在車廂門口」。（圖/翻攝自爆料公社）

北捷每天搭車人次、超過兩百萬，旅客如有突發狀況，須仰賴站務人員以精準SOP配合解決。有網友目擊到一名女乘客在北捷車廂內跌倒、無法自行站立後，站務人員自接獲通報，已準備好輪椅接應該受傷女乘客的過程，有效率的過程讓目擊網友讚嘆「當一名台灣人是光榮的」。

有女網友在臉書爆料公社發文，稱前日下班時段在忠孝新生站等捷運時，看到兩位站務人員正在用對講機確認車廂位置，一邊快速奔來越台，正當她猶疑是不是該班列車有意外發生，待捷運列車一進站開門後，她看到原來車廂內有一名女子跌坐地面等待協助。

原PO敘述，該名女子的腿似乎有受傷過，因此站務人員當下判斷她無法依靠攙扶下車，需要坐輪椅才能離開，這時聽見女站務人員不斷安撫傷者並道歉「不知她需要輪椅協助，才會讓她過站無法下車」，同時也一面用對講機呼叫下一站工作人員準備下一站的輪椅支援。

待到了下一站東門站，「一開門後，見到位於東門站的站務人員已經備好輪椅，精確的站在車廂門口」，短短幾分鐘，整個支援救傷行動，讓這名女網友大讚「台灣捷運服務及素質很高」。

原PO看了站務人員的救援過程，大讚「整個支援救傷行動，訓練有素，完全沒有耽延其他乘客的時間」。也讓她引以為榮，感受到台灣捷運對公共環境所提供的友善環境、服務禮節、整體素質之高，非輕易可被其他國家的城市捷運整體評分踩過，「在這點,當一名台灣人，是光榮的」。

PO文一出，也引起許多網友認同，「台灣最美的風景就是認真工作的每一個人！」、「感謝版主給正能量文，也感謝每一位幫忙的站務人員」、「台灣捷運真的算便民的」、「看了我也很感動！要以身在台灣為榮」、「就是喜歡臺灣的人情」。

(中時電子報)