張善政：民進黨政府還有許多張天欽 我們受夠了

前行政院長張善政。（圖／本報系資料照片）

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前行政院長張善政在臉書痛批，民進黨政府還有許多張天欽，「我們受夠了」。（圖／取自張善政臉書）
前促轉會副主委張天欽。（圖／本報系資料照片，方濬哲攝）

促轉會副主委張天欽今（12）日被周刊爆料，把促轉會比喻為明朝特務機關東廠，還對於國民黨新北市長參選人侯友宜沒有做政治操作感到很可惜，消息傳出後，不但張天欽請辭，行政院長賴清德也出面道歉。對此，前行政院長張善政在臉書指出，民進黨政府裡還有許多張天欽！我們受夠了！

張善政表示，促轉會副主委張天欽，假促轉之名，藉機打壓侯友宜，內部員工看不下去，對媒體舉發。事發後張辭職，主委黃煌雄與賴院長都出來道歉，總統府也表示此做法不適當，「傷害了促轉會的公正性與中立性」。

他指出，因為有明確的會議發言紀錄，無法推託，所以高官們只得出來道歉。如果沒有發言紀錄，只有張天欽過去屢次對外不適當的言論，高官們會認錯嗎？來看看蔡政府其他機關的表現吧：

文章說，監察院陳師孟，對司法人員有好幾次明顯藍綠針對性的報復話語，蔡總統有出來說話嗎？司法院長領軍的大法官會議 ，以某位立委沒有出席會議的荒謬理由，退回在野立委對前瞻計畫預算的釋憲申請，蔡總統有出來說話嗎？中選會才接到以核養綠公投連署書，就不斷放話打壓，一下子說連署書抄寫筆跡雷同，一下子又說不接受二次送件，蔡總統有出來講話嗎？

這些事蹟看在民眾眼裡，跟張天欽行徑差不多，只是張天欽比較倒楣，發言紀錄外漏，高官們只好應景道歉。

他表示，上面這些言行已讓民眾看破，在民進黨政府裡，已經沒有中立客觀、維護司法的公正獨立機關。

張善政強調，如果蔡政府不知遏阻這種類似張天欽的行徑，民眾只好在今年底與2020年用選票告訴蔡政府：我們受夠了！

(中時電子報)

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