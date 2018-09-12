星野集團投資谷關飯店 林佳龍邀請民眾到台中看花博、泡好湯

2018年09月12日 19:44 中時 盧金足

日本星野集團看好台中觀光前景，繼在峇里島烏布設立飯店後，將在谷關設立全球第二間跨足海外的據點「虹夕諾雅 谷關」。12日於台北西門町紅樓舉行記者會，市長林佳龍表示，歡迎各界投入台中觀光發展，期待透過「虹夕諾雅 谷關」的開幕，讓台灣人享有如同日本的體驗，也吸引更多日本人來台中觀光，相約到台中看花博、享受谷關溫泉。

台中市政府推展國際觀光合作交流，不僅開闢台中國際機場航班航線，也爭取日韓港澳及東南亞遊客，以「中進中出」為目標。

林佳龍今天在市府觀光旅遊局長陳盛山陪同下，出席「星野集團谷關飯店投資案宣布記者會」，由星野集團董事長星野佳路親自說明「虹夕諾雅 谷關」的未來規畫，預計明年春天可帶給谷關地區更國際化、顛覆想像的溫泉休憩體驗。「虹夕諾雅 谷關」投資方-汶山企業股份有限公司董事長林盟弼等人也到場共襄盛舉。

星野集團董事長星野佳路說，他第一次看到谷關的印象，就是它擁有質感非常優良的溫泉，以及溫泉水量非常充足；大家都知道日本有非常多知名溫泉旅館，而能像台灣這樣，能夠非常大量使用溫泉水的旅館是沒有的。

日本在計畫溫泉旅館時，最常遇到的問題除了溫泉的品質以外，就是溫泉水量，如何在有限的溫泉水量中，讓所有旅客可以最大地體驗到溫泉。

而在台中谷關卻沒有這樣的限制，可以盡情發揮各種各樣的計畫；「虹夕諾雅 谷關」總計有50間房間，全都可以享受到谷關當地溫泉，希望讓旅客單純享受到溫泉的美好及舒適，館內設置優雅的SPA與日式大浴池，都是享受溫泉最好的方式，目前飯店的硬體設備建造快完工，預計明年1月開放預約，5、6月正式營運。

為何星野集團會選在台中谷關開設新的飯店？星野董事長表示，首先是台灣有非常多旅客前往日本旅遊，相信台灣當地的內需市場也相當有潛力；其次是台灣的溫泉品質不輸日本，並有很多比富士山還要高的高山，有非常豐富的自然景觀資源，相信只要將這些魅力傳達出去，台灣旅客也能夠在國內盡情旅遊。

此外，台灣的訪日旅客非常多，日本來台旅客則較少，因此，星野集團打造「虹夕諾雅 谷關」，不只讓日本旅客，也讓全世界旅客都知道，台灣有這麼好的優良環境，讓大家知道台灣除台北之外，還有其他觀光景點，歡迎到台中來看看。

林佳龍強調，谷關溫泉在日治時代就非常有名，當時叫做明治溫泉；能夠用「明治」來命名，想必是當時最好的品質，也確實如此。星野集團在台灣的第一個投資就選在台中谷關，市府非常重視，也全力促成所有投資程序，現在已經到最後階段，明年初就能開幕啟用。

林佳龍說，這項投資，因為是在最好的溫泉產地「谷關」，又有位於溫泉故鄉的「日本」的星野集團來經營，相信會是最高品質的溫泉飯店，也可以提升本地旅館經營的品質。

台中市已經成為台灣第二大都市，也是公認最宜居的城市，高美濕地先前也被日本旅行社網路評選為日本人秋天海外旅遊最嚮往景點第一名。谷關星野飯店加上高美濕地的美景，從山上到海邊，中間會經過花博所在地「后里、外埔及豐原」，整個大甲溪流域，市府已經挑出10大美景，谷關是其中之一。

林佳龍表示，今年11月3日台中世界花卉博覽會即將開幕，期待後續透過「虹夕諾雅 谷關」的開幕營運，除讓台灣人享有像出國去日本一樣的體驗，也能吸引更多日本人來到台中觀光。

市府觀光旅遊局長陳盛山指出，台中市政府歡迎各界投入台中觀光發展，此投資案也正努力完備旅館業申請的各項行政程序，市府會善盡主管機關的責任，讓觀光兼顧自然生態，追求永續發展，而這也正是台中世界花卉博覽會標舉的自然人文共存共榮的核心價值。歡迎國內外的朋友在今年11月3日起，蒞臨2018台中世界花卉博覽會。

(中時 )