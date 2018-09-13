桃園》陳治文拚連任 爭取大溪醫療專區 交通改善

桃園市大溪區市議員陳治文爭取連任，主打埔頂醫療專區以及改善大溪交通。（賴佑維翻攝）

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桃園市大溪區市議員陳治文（左）關心警政，警方若破大案，也會頒發加菜金。（資料照，賴佑維攝）
桃園市大溪區市議員陳治文（右）希望和桃園市長鄭文燦（左）一起改善大溪建設。（資料照，賴佑維攝）

桃園市大溪區市議員陳治文爭取連任，主打埔頂醫療專區以及改善大溪交通。她說，自己和丈夫都有議員經驗，等於1人當選2人服務，藉由深入了解大溪，進而改善大溪居民需求。

陳治文說，大溪居民飽受塞車所苦，因此擔任議員以來，一直爭取交通建設，包含爭取捷運綠線從八德延伸至大溪、大漢溪順水左岸河堤道路，建置崎頂坡道高架系統。她說，居民們塞車實在塞怕了，而這些交通建設，可以有效改善大溪交通，此外也都正在進行，希望連任後能持續監督，讓建設能夠完善執行。

另外大溪區內沒有大型醫院，陳治文也希望爭取埔頂轉運站設置「醫療專區」、並讓位於龍潭的國軍桃園總醫院提升為急重症緊急救護醫院等級，便利民眾就醫、降低失救風險。

除了交通及醫療專區，陳治文也希望爭取田心公托、埔頂公園親子館及河東、河西日照據點、河東、河西老人會館，並監督大溪國民運動中心運作與維護、爭取瑞源里大溪運動公園天幕球場、現有網球場整建與更新，讓大溪社會福利更完善。

陳治文強調，自己和丈夫邱顯二2人都有議員資歷，若自己當選，也是和丈夫一起為民服務。她也補充，2人對市政熟悉，民眾有相關問題，也知道該怎麼解決，因此尋求連任，讓大溪生活品質更向上提升。

(中時 )

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