當紅指揮杜達美加上百年名團柏林愛樂 台灣樂迷好幸運

2018年09月12日 20:22 中時 趙靜瑜

對一個長年被祖國委內瑞拉擁抱的黃金指揮杜達美來說，去年是極為難過的一年。去年因公開批評委國總統馬杜羅，委國當局立刻取消杜達美所指導的西蒙．玻利瓦爾交響樂團世界巡演，包括台灣。今年杜達美即將帶著柏林愛樂五度訪台，特別帶來俄作曲家蕭士塔科維契《第五號交響曲》明志，蕭氏對於蘇聯當局妥協卻不認同的心靈密碼，全寫在音符裡。

37歲的杜達美目前擔任洛杉磯愛樂的音樂總監，杜達美表示，他永遠不會停止捍衛言論自由和公平社會的價值觀，「只有音樂可以表達人與人之間的關係，表達人類的想望，也為夢想提供更美好的啟發。」

從2004年23歲那一年，杜達美在德國贏了馬勒國際指揮大賽首獎，開始他的音樂生涯，他的音樂也吸引了當代指揮大師拉圖和阿巴多的注意，拉圖甚至還受杜達美之邀，專程跑到委內瑞拉西蒙玻利瓦爾交響樂團演出，去感受杜達美如何用音樂改變一個小社會。

受到拉圖賞識，杜達美已經客席指揮柏林愛樂多年，這次也在拉圖卸任柏林愛樂首席指揮之後擔下重任，舉行亞洲巡演。這個組合對於台灣樂迷來說應該是「卯死了」，因為如果去美國，只能聽見杜達美指揮洛杉磯愛樂，就算飛到歐洲，也不一定算準他就會客席柏林愛樂，這次杜達美領軍柏林愛樂來台，也是他帶給台灣樂壇極為重量級的雙倍震撼。

被封為美國猶太作曲兼指揮家伯恩斯坦的接班人，杜達美這次也特別選了伯老的《管弦樂嬉遊曲》以及第一號交響曲《耶利米》，也將演出馬勒《第五號交響曲》，讓台灣樂迷見證他對於馬勒的獨特詮釋。這次的重頭戲蕭斯塔科維契《第五號交響曲》帶著類似搖滾般的瘋狂喧囂，樂曲中有些類似防空警報、軍隊冷血前進的描述，氣氛壯盛熱烈，卻隱含作曲家活在當時歷史裡無奈的孤獨。

柏林愛樂將於11月11日在台北國家音樂廳舉行音樂會，曲目為伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》與馬勒《升C小調第五號交響曲》。11月13日在台北國家音樂廳則將演出伯恩斯坦第一號交響曲《耶利米》以及蕭士塔高維契《第五號交響曲》。11月14日則將南下衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，曲目同樣是伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》與馬勒《升C小調第五號交響曲》。

(中時 )