楊冪攜手MK紐約推粉包 「冪瘋」攻陷第五大道

2018年09月12日 19:59 中時 陳張眾

MICHAEL Michael Kors Whitney粉色鉚釘鏈帶包，2萬2000元。（讀者提供）

MICHAEL KORS紐約洛克菲勒中心店鋪門外等待與楊冪見面的粉絲們。（MK提供）

楊冪於活動現場為購買包款的粉絲們簽名。（讀者提供）

精品林立的紐約第五大道上，今日充滿了一張張焦急的亞洲面孔，不是因為哪個潮牌又有新品推出，他們全是為了要等候女星楊冪的現身。

楊冪為了時尚品牌MICHAEL KORS（簡稱MK）大秀赴美，身為MK全球代言人的她，更趁此行為自己與品牌聯名之最新粉色Whitney包款宣傳。今於品牌洛克菲勒中心店鋪舉辦的發布活動開始前，被封為「帶貨女王」的她就已發揮了強大導購力，為了一睹偶像芳澤的「蜜蜂」（楊冪粉絲對自己的暱稱）們，更早已人手一包，為爭取能得到與她近距離接觸的機會。

活動中，楊冪身著一襲羊絨高領白色連衣裙現身，神情看來略顯疲憊，據悉是因長途飛行後感冒造成的身體不適所致。雖因身體因素婉拒了一些訪問的行程，但她仍確實履行代言人義務，除了在相機前擺出美美姿勢外，還親自為購買包款的粉絲們簽名，讓拿到簽名的粉絲們興奮不已，而未能進入店中的粉絲，也已擠滿窗外，只求能有機會看到偶像的廬山真面目。至於未能親臨現場的台灣粉絲們，也有機會能擁有偶像設計的最新包款，此款MICHAEL Michael Kors粉色Whitney鉚釘包，亦將於本月14日起在台販售。

(中時 )