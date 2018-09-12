女足重返亞運4強 背後竟是欠薪3個月的辛酸

中華女足在亞運重返4強，集訓過程卻遭遇到欠薪3個月等眾多狀況。（路透資料照）

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中時電子報
／台北報導

經過了20年的等待，中華女足終於在雅加達巨港亞運重返前4。然而風光的背後，竟是球員曾被拖欠3個月訓練費、伙食費，以及教練團、後勤荒腔走板的悲哀，能在這種情況下踢出佳績，簡直是另類「台灣奇蹟」，但多名心灰意冷的資深國腳憂心的說，下次重返亞洲4強，也許又是20年後，甚至沒有下一次了。

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中華女足從今年初就展開亞運培訓，但因作業疏失，2月起的訓練費及伙食費，最後拖到5月才一次發放。後衛林雅涵無奈的說：「很多球員已經是社會人士，放下工作來集訓，那幾個月等於沒有收入，只能自己先墊錢。」

中華女足在亞運4強力戰中國大陸，但教練團的情蒐工作被球員認為不及格。（新華社資料照）

中華女足在這次亞運之前赴越南移地訓練，隊長王湘惠透露，原本還要去泰國，結果臨時取消，甚至在越南還拖欠對方住宿費，球隊差一點無法入住。球隊的訓練服裝也不齊，訓練服當比賽服穿，新進球員則未領到訓練服。

「應該要有的裝備，什麼都沒有。」王湘惠無奈的說：「不少球員比完亞運馬上去找工作，因為薪資只有到9月初，接下來還有什麼比賽，足協也不說，我們被晾在一旁。下次要再組織這些球員很困難了，根本沒人要比了吧！」

中華女足門神（右）蔡明容在亞運表現神勇，但其實球隊根本沒有守門員教練。（新華社資料照）

後勤荒腔走板，教練團也令球員無奈，亞運名單連守門員教練也無，門神蔡明容的鬼神演出簡直「奇蹟」。王湘惠也點出，總教練堀野博幸直到4強對中國大陸之前，才在球員的要求下親自分析情蒐影片，令人難以接受。

王湘惠指出，這次亞運在賽前分析對手影片，竟然都是翻譯來解說，「而且影片咻一下就放完了，播完不分析細節，完全沒有效果。」對大陸之前，王湘惠終於看不下去，畢竟她在北京踢球，對大陸球員的認識竟比教練團多，發難後堀野才親自主持，表示影片做得不好，馬上修改。

「如果教練不用心去找細節，不用心作影片，不用心去情蒐，怎麼能獲得球員的支持？」王湘惠說。

亞運結束，中華女足帶著第4名風光返台，但多名資深球員回台前開會討論，認為很多東西必須對外反映，否則亮眼的成績把這些問題掩蓋過去，只是埋下未來持續引爆的地雷而已。

「我們心裡是很掙扎很矛盾的，我們想要重返4強，對自己有個交代，盡量不去受這些事情的影響，」王湘惠說：「但重返4強之後呢？如果女足是被這樣的對待，也不知道自己走在什麼樣的道路上，後面的學妹該怎麼辦呢？」

(中時電子報)

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