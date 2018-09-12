促轉會研究員曾建元：張天欽熱情、易被誤解

前促轉會副主委張天欽。 （圖／本報系資料照片）

友善列印
中時
促轉會研究員曾建元（右一）。（圖／取自曾建元臉書）

對於周刊今爆料，促轉會副主委張天欽在內部會議討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜。在場人士之一的研究員曾建元向本報表示，理解副研究員吳佩蓉爆料立意良善，維護轉型正義目標的用心，而張天欽為人熱情積極容易引起誤解，不能否認張對促轉會從零到有的貢獻。

另一名在場的研究員蕭吉男向本報低調表示，以主委黃煌雄說法為主，主委已定調。

對於當天會談內容，曾建元表示，談話內容談及議題在選舉期間容易引起關注，包含機構與司法人員面臨法律抉擇時的判斷依據，針對人士清查部分如何訂立搜集了解等。

吳佩蓉的爆料，曾建元指出，或許吳比較年輕，容易感到緊張，以為可能形成決策，但她立意良善，有基於對轉型正義目標，希望能夠小心維護的用心。

至於張天欽的爭議行徑，曾建元表示，可能跟張天欽為人處世的風格有關，他個性比較熱情積極，張天欽也許說話上並非熟練，很容易引起誤解。但促轉會從零到有，規劃這些人士、設備、建立跟過去經驗的銜接，這部分不能否認張的貢獻，這點要肯定他，只是他性格比較熱情，難免被抓到誤解。

曾建元強調，很可惜失去兩位很優秀的同仁，這件事能夠給我們社會、機關同仁一個教訓、省思，接下來路走的更加穩健踏實，可有機會面對過去歷史，讓國家社會重新出發的機會。

另一名不願具名的促轉人士表示，在場的人不知會被側錄，也沒有多想，這是單位內討論、聊天，就議題就討論一下，今天卻演變成這樣，大家也始料未及，這也不是正式會議，很常見的內部討論，主委也有講到，這就是討論的過程，沒有經過委員會通過。對吳的動機想不出來，也沒辦法臆測。

記者今多次致電、簡訊、電郵方式聯繫吳佩蓉，但至今為止，吳佩蓉都並未回覆。

(中時 )

吳佩蓉批張天欽公私不分 濫用公… 歐洲議會呼籲 遏止中國武力挑釁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。