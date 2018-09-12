促轉會研究員曾建元：張天欽熱情、易被誤解

2018年09月12日 21:35 中時 陳建瑜

促轉會研究員曾建元（右一）。（圖／取自曾建元臉書）

對於周刊今爆料，促轉會副主委張天欽在內部會議討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜。在場人士之一的研究員曾建元向本報表示，理解副研究員吳佩蓉爆料立意良善，維護轉型正義目標的用心，而張天欽為人熱情積極容易引起誤解，不能否認張對促轉會從零到有的貢獻。

另一名在場的研究員蕭吉男向本報低調表示，以主委黃煌雄說法為主，主委已定調。

對於當天會談內容，曾建元表示，談話內容談及議題在選舉期間容易引起關注，包含機構與司法人員面臨法律抉擇時的判斷依據，針對人士清查部分如何訂立搜集了解等。

吳佩蓉的爆料，曾建元指出，或許吳比較年輕，容易感到緊張，以為可能形成決策，但她立意良善，有基於對轉型正義目標，希望能夠小心維護的用心。

至於張天欽的爭議行徑，曾建元表示，可能跟張天欽為人處世的風格有關，他個性比較熱情積極，張天欽也許說話上並非熟練，很容易引起誤解。但促轉會從零到有，規劃這些人士、設備、建立跟過去經驗的銜接，這部分不能否認張的貢獻，這點要肯定他，只是他性格比較熱情，難免被抓到誤解。

曾建元強調，很可惜失去兩位很優秀的同仁，這件事能夠給我們社會、機關同仁一個教訓、省思，接下來路走的更加穩健踏實，可有機會面對過去歷史，讓國家社會重新出發的機會。

另一名不願具名的促轉人士表示，在場的人不知會被側錄，也沒有多想，這是單位內討論、聊天，就議題就討論一下，今天卻演變成這樣，大家也始料未及，這也不是正式會議，很常見的內部討論，主委也有講到，這就是討論的過程，沒有經過委員會通過。對吳的動機想不出來，也沒辦法臆測。

記者今多次致電、簡訊、電郵方式聯繫吳佩蓉，但至今為止，吳佩蓉都並未回覆。

(中時 )