歐洲議會呼籲 遏止中國武力挑釁台灣

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外交部晚間發布新聞稿表示，歐洲議會於9月12日在法國史特拉斯堡召開的全會中通過「歐中關係報告」決議案，呼籲歐盟及其會員國遏止中國武力挑釁台灣與破壞臺海和平穩定的行為。

外交部指出，「歐中關係報告」中重申支持台灣有意義參與國際組織，及啟動台歐盟「雙邊投資協定」（BIA）談判，再度展現歐洲議會各國跨黨派議員對我國的友誼與支持，外交部對此表達誠摯歡迎及感謝。

外交部說，「歐中關係報告」是由荷蘭籍歐洲議會議員Bas Belder主筆，並獲歐洲議會跨黨團議員支持。該報告除提及歐中關係發展、「16+1平台」、「一帶一路」以及中國進行社會控制、限縮人權發展及宗教自由等外，也關注兩岸關係，並重申歐盟支持與台灣深化雙邊合作。

外交部表示，在兩岸關係方面，該報告強調，中國獨裁黨國體制與台灣多元政黨及民主政治的強烈對比，以及中國升高兩岸緊張情勢；呼籲歐盟及其會員國遏止中國武力挑釁，破壞台海和平穩定的行為；強調兩岸應以國際法為基礎，透過和平方式解決爭端，同時對於中國片面決定在台灣海峽開啟新航線表達關切，並鼓勵北京與台北恢復官方對話。

此外，該報告重申，歐洲議會支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）的一貫立場，認為排除台灣參與國際組織並不符合歐盟利益，同時再度表達對台歐盟BIA的堅定支持。

(中時 )

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