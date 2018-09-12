「爸爸」江俊翰為瘦身染毒 Junior靠運動節食瘦7公斤

江俊翰（右）與Junior在《大時代》飾演父子。（民視、大愛提供）

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曾少宗與李相林在《超完美任務》演夫妻。（大愛）

江俊翰為演出民視八點檔《大時代》快速減肥，2個月瘦8公斤，卻選擇用毒品這錯誤方法，引發軒然大波。劇中飾演他沒血緣關係兒子的韓宜邦（Junior），12日出席大愛台新戲《超完美任務》首映會時坦言，他也同樣被製作人王珮華要求減肥，自己是靠運動和節食，兩個月瘦了7公斤。

Junior說這是他第一次跟江俊翰合作，覺得他很是nice的人、很棒的演員，所以看到新聞也是嚇到，原來他遇到困難也不太講出來。

他說自己平常工作力大會靠吃來紓壓，拍《超完美任務》時，不用講台語，場次也沒那麼滿，心情輕鬆，劇組不管在台中、花蓮拍攝，他們都到處吃，當時心寬心胖，也不太敢量體重，只記得最後一次量是70公斤。

後來接拍《大時代》，被要求減重，他自己也有壓力，因為演他哥哥的余秉諺身高190公分，又高又瘦，「我如果胖，就會像蕃薯！」所以才積極運動減肥。阿喜今天是事隔數月幾個月再見到Junior，直說他瘦得「很驚人」。

曾少宗也坦言一直都在減肥，「我已經35歲了，一定要控制飲食，不然會有35歲的氣息」，他已經好幾年不吃油炸食物、零食，只要拍戲，就吃一大和生菜和肉 ，儘量不碰澱粉。

(中時 )

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