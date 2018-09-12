她讓中華女足「脫胎換骨」 還兼翻譯跟急難救助

2018年09月12日 21:01 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

「豆姐」劉馥榕（左）展現體能教練的專業，讓中華女足脫胎換骨。（林雅涵提供）

去年台北世大運，中華女足無緣8強，日籍教頭柳樂雅幸未獲續約。守門員朱芳儀後來難過的說：「我們常跟教練說，是不是要去拜拜，怎麼大家明明很努力，成績就是出不來？我甚至會覺得是因為自己的失誤，害教練沒辦法留下的…」

然而，柳樂的執教無法轉換成佳績，原因不是沒拜拜、欠缺神明保庇，而是少了一個人。這個人，就是中華女足這次亞運聘請的體能教練「豆姐」劉馥榕，透過她專業的訓練強化肌力，配合其團隊的運動傷害防護員張雁如，讓以往舊傷纏身的國腳脫胎換骨，一舉殺入4強。

運動傷害防護員張雁如（右）協助球員處理運動傷害。（劉馥榕提供）

「豆姐」的幫助有多大？透露一個數據，去年世大運就診次數最多的團隊，就是女足隊！柳樂時期努力操兵訓練，到比賽就因受傷而捉襟見肘，成績自然打折扣。本屆亞運則讓大家看到多位過去受舊傷困擾的國腳，踢出煥然一新的身手。

在越南移訓受傷，仍能趕上亞運出賽的資深球員陳雅惠說：「拜豆姐所賜，我這一生的體能訓練，都在這5個月『做足做滿』了！」儘管女國腳們笑說，想到豆姐的感覺不太好，「就是很累！」但咬牙撐過去之後，辛苦真的值得。

中華女足本次亞運體能提升到超越以往的檔次，負重數據大為提升，圖為前鋒賴麗琴。（劉馥榕提供）

劉馥榕則說，2月一開始參與女足，就發現球員對體能訓練的認知相當業餘，「我擔心她們能不能跟得上，結果整整2、3個月高強度的訓練，她們撐過了每天肌肉痠痛、起床就像被鬼打到一樣的日子，把身體強度拉到我要的基本盤，6月起狀態就開始向上爬。」

最明顯的例子，中華隊在8強踢滿120分鐘、經PK戰才淘汰越南，隔天起床竟然沒有預期的全身痠痛僵硬。「她們驚訝的跟我說竟然沒有很累！其實我當然是有我的專業，但也是她們夠想要、夠團結、夠渴望，才能熬過要人命的那3個月。隊醫甚至開玩笑說，被我害到沒什麼生意了！」

另一方面，球員表示由於翻譯的關係，與總教練堀野博幸一直有著溝通問題。劉馥榕懂日文，連翻譯也能幫得上忙。尤有甚者，球員集訓碰上欠薪3個月的狀況，在民間經營運動訓練中心的豆姐還先自掏腰包，幫球員解決燃眉之急。從專業訓練、日文翻譯到急難救助，宛如女足本次亞運的守護天使。

(中時電子報)