韓職》牛棚9局上失控放火 王維中優質先發無關勝敗

2018年09月12日 20:21 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

韓職ＮＣ恐龍投手王維中12日先發面對起亞虎，他7局投球僅失1責失分，繳出優質先發，退場時球隊尚以4比1領先，無奈牛棚投手李珉鎬挨了1發3分炮，讓王維中勝投化為烏有，9局下權熙東揮出再見安打，恐龍以5比4收下5連勝。

1局上王維中雖在1出局後遭擊出安打，但隨後讓崔炯宇擊出高飛球出局，壘上跑者又盜壘失敗，沒讓起亞虎攻下分數。下半局恐龍首棒朴珉宇首打席就開轟，助隊攻下1比0領先。

2局下上王維中只讓起亞虎在2出局後擊出1支安打，同樣守住得分大門，3局上王維中投出3上3下。4局上起亞虎無人出局攻佔一、二壘，王維中雖讓下一棒擊出內野滾球出局，不過讓壘上跑者推進至二、三壘，接下來則讓打者擊出2顆高飛球化解失分危機。

4局下恐龍權熙東、牟唱民各扛出1發陽春炮，助隊將領先拉開至3比0。5局上王維中再賞給起亞虎3上3下。不過王維中6局上遇上危機，他在1出局後出現安打與保送讓對手攻佔一、二壘，2出局後遭金周璨擊出安打，起亞虎攻破鴨蛋，追成1比4。

王維中結束7局投球後退場，用了105球，被擊出6支安打，另外投出4次三振與1次保送，失1分為責失分，防禦率來到3.86。沒想到9局上牛棚投手李珉鎬在1出局後讓起亞虎2打者敲安上壘，隨後起亞虎啟用代打柳旻相，他代打建功揮出3分炮，雙方戰成4比4平手，王維中勝投落空。

不過9局下恐龍展現韌性追分，打者擊出二壘安打後趁暴投進佔三壘，隨後權熙東擊出再見安打，恐龍以5比4險勝。

(中時電子報)